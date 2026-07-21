Nel revival della serie tv Scrubs avranno più spazio il membro originale Neil Flynn nel ruolo di un inserviente e la new entry Rachel Bilson, che aveva già partecipato come guest star nel finale della prima stagione. Lo showrunner Aseem Batra aveva anticipato alla rivista Deadline un arco narrativo di più episodi per Charlie, il visitatore di Bilson in ospedale che ha legato con JD. “Anche la trama che coinvolge Rachel Bilson ci sarà d’aiuto, perché ci chiederà quali emozioni susciterà in Elliot e in JD, quindi siamo davvero entusiasti del suo ritorno”.

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