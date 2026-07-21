Scrubs 2026, chi resta e chi va via dal cast del revival della serie tv rinnovataSerie TV
Introduzione
Il revival della serie tv Scrubs, in onda su ABC, ha confermato il cast della seconda stagione. Come recita la sinossi ufficiale, “JD, Turk ed Elliot sono passati da tirocinanti a icone del Sacred Heart. Ora, questi stimati medici ispirano la prossima generazione, destreggiandosi tra gli alti e bassi del lavoro in ospedale. Insieme a personaggi nuovi e vecchi, affrontano questo nuovo capitolo con risate, sentimento e qualche sorpresa lungo il cammino”.
Quello che devi sapere
IL TRIO PROTAGONISTA
Nel revival della serie tv Scrubs resterà invariato il trio protagonista composto da Zach Braff nel ruolo di John “JD” Dorian, Donald Faison nel ruolo di Christopher “Turk” Turk e Sarah Chalke nel ruolo di Elliot Reid che, tuttavia, non saranno più gli unici attori principali.
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GLI STAGISTI
Nel revival della serie tv Scrubs tornerà anche il gruppo di nuovi stagisti introdotti nella prima stagione come personaggi ricorrenti. In particolare, Ava Bunn, che aveva interpretato la Dottoressa Sam Tosh, è stata promossa a membro fisso del cast della seconda stagione. Anche gli attori e le attrici che interpretano gli altri stagisti, rispettivamente Jacob Dudman nel ruolo di Asher Green, David Girdley nel ruolo di Blake Lewis, Layla Mohammadi nel ruolo di Amara Hadi e Amanda Morrow nel ruolo di Dashana Trainor, appariranno nella nuova stagione. “Questa non è una serie incentrata sui ragazzi, ma il pubblico è curioso della loro vita familiare e domestica, quindi vogliamo mostrare anche un po’ di questo”, ha dichiarato alla rivista Deadline lo showrunner Aseem Batra.
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I PERSONAGGI CON PIÙ SPAZIO. C'È ANCHE RACHEL BILSON
Nel revival della serie tv Scrubs avranno più spazio il membro originale Neil Flynn nel ruolo di un inserviente e la new entry Rachel Bilson, che aveva già partecipato come guest star nel finale della prima stagione. Lo showrunner Aseem Batra aveva anticipato alla rivista Deadline un arco narrativo di più episodi per Charlie, il visitatore di Bilson in ospedale che ha legato con JD. “Anche la trama che coinvolge Rachel Bilson ci sarà d’aiuto, perché ci chiederà quali emozioni susciterà in Elliot e in JD, quindi siamo davvero entusiasti del suo ritorno”.
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I PERSONAGGI RICORRENTI
Nel revival della serie tv Scrubs torneranno come personaggi ricorrenti John C. McGinley nel ruolo di Perry Cox, Judy Reyes nel ruolo di Carla Espinosa, Robert Maschio nel ruolo di Todd, Vanessa Bayer nel ruolo della responsabile delle risorse umane Sibby e Michael James Scott nel ruolo dell’infermiere capo Dubois. Con il passaggio del dottor Cox da nemico a paziente di JD, il secondo “ha bisogno di più conflitti”, ha spiegato alla rivista Deadline lo showrunner Aseem Batra.
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LE PRESENZE ANCORA INCERTE
Nel revival della serie tv Scrubs sembra invece che sarà assente anche Darcy Michael nel ruolo del manutentore dell’ospedale (che nel finale della prima stagione aveva rivelato a JD di essere suo figlio), anche se alcune fonti ritengono ancora non definitiva la sua uscita di scena. “Non sappiamo se sia davvero suo figlio, mente su tutto”, ha spiegato alla rivista Deadline lo showrunner Aseem Batra. “In un certo senso, manda all’aria tutti i piani pacifici di JD, quindi sì, vogliamo assolutamente vedere un po’ di conflitto”. Restano avvolti nel dubbio anche la presenza di Andy Ridings nel ruolo di Wes e il ritorno di Ken Jenkins nel ruolo del Dottor Bob Kelso, il personaggio che l’attore aveva interpretato per tutte e nove le stagioni della serie tv originale. “Il Dottor Kelso tornerà l’anno prossimo”, aveva dichiarato alla rivista Deadline il creatore Bill Lawrence. “Quest’anno non è andata bene, ma l’anno prossimo sì”.
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LA GUEST STAR
Nel revival della serie tv Scrubs, Christa Miller, già attrice fissa dello show originale e guest star della prima stagione del reboot, interpreterà ancora una volta il ruolo di Jordan Sullivan, la compagna lunga data di Perry Cox che affronterà un percorso medico dopo una recente diagnosi.
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