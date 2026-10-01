A inizio anno la voce di Bad Romance ha visitato il Giappone per i sei appuntamenti della sua ultima acclamata tournée mondiale: due concerti all’Osaka Dome e quattro appuntamenti al Tokyo Dome
Lady Gaga ha interpretato una commessa della celebre catena di konbini per il nuovo spot lanciato sul mercato nipponico. L’artista statunitense ha vestito i panni di una dipendente all’interno di una versione futuristica di un punto vendita di FamilyMart. In sottofondo la canzone Killah, tratta dall’album Mayhem.
lady gaga, lo spot per familymart
FamilyMart ha scelto Lady Gaga come testimonial del nuovo spot dedicato al mercato giapponese. La cantante ha indossato i panni di una commessa tra pulizie del pavimento e vendita di pollo fritto. Lo spot, ambientato in un konbini futuristico, ha velocemente conquistato i social. In sottofondo il brano Killah, in collaborazione con Gesaffelstein, contenuto nell’album Mayhem distribuito nel marzo dello scorso anno. Il video, quasi completamente in bianco e nero, è stato girato a Los Angeles con l’obiettivo di reclutare nuovi dipendenti.
A inizio anno la voce di Bad Romance (FOTO) ha visitato il Giappone per i sei appuntamenti della sua ultima tournée mondiale: due concerti all’Osaka Dome e quattro show al Tokyo Dome. L’account Instagram di Tokyo Weeknder ha rilanciato lo spot.
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Lady Gaga è tra le star più amate e popolari a livello internazionale grazie a una carriera tra musica, cinema e imprenditoria. Nel 2008 l’artista ha lanciato The Fame conquistando la statuetta nella categoria Best Electronic/Dance Album alla 52esima edizione dei Grammy Awards. Tra i suoi lavori più acclamati troviamo Born This Way e Chromatica. Per quanto riguarda i brani, citiamo Poker Face, Paparazzi, Alejandro, The Edge of Glory, Applause e Abracadabra. Spazio anche alle collaborazioni: da Telephone con Beyoncé a Runway con Doechii passando per Rain on Me in duetto con Ariana Grande (FOTO).
Parallelamente, Lady Gaga ha conquistato il grande schermo ricevendo anche una candidatura come Miglior attrice protagonista per la pellicola A Star Is Born alla 91esima edizione degli Academy Awards.
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