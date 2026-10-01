A inizio anno la voce di Bad Romance ha visitato il Giappone per i sei appuntamenti della sua ultima acclamata tournée mondiale: due concerti all’Osaka Dome e quattro appuntamenti al Tokyo Dome

Lady Gaga ha interpretato una commessa della celebre catena di konbini per il nuovo spot lanciato sul mercato nipponico. L’artista statunitense ha vestito i panni di una dipendente all’interno di una versione futuristica di un punto vendita di FamilyMart. In sottofondo la canzone Killah, tratta dall’album Mayhem.

lady gaga, lo spot per familymart

FamilyMart ha scelto Lady Gaga come testimonial del nuovo spot dedicato al mercato giapponese. La cantante ha indossato i panni di una commessa tra pulizie del pavimento e vendita di pollo fritto. Lo spot, ambientato in un konbini futuristico, ha velocemente conquistato i social. In sottofondo il brano Killah, in collaborazione con Gesaffelstein, contenuto nell’album Mayhem distribuito nel marzo dello scorso anno. Il video, quasi completamente in bianco e nero, è stato girato a Los Angeles con l’obiettivo di reclutare nuovi dipendenti.

A inizio anno la voce di Bad Romance (FOTO) ha visitato il Giappone per i sei appuntamenti della sua ultima tournée mondiale: due concerti all’Osaka Dome e quattro show al Tokyo Dome. L’account Instagram di Tokyo Weeknder ha rilanciato lo spot.