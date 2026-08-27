“Sono grata di essere viva”. In un’intervista esclusiva alla rivista People, l’attrice Busy Phillips, 47 anni, ex star della serie tv cult degli anni Novanta Dawson’s Creek, ha raccontato la scoperta, avvenuta per caso lo scorso febbraio, di un tumore al cervello, e il successivo intervento chirurgico di rimozione della massa maligna. Phillips ha definito il periodo “i sei mesi più strani della mia vita”. Per poco, infatti, non aveva mancato di sottoporsi alla risonanza magnetica che, infine, aveva portato alla scoperta dell’oligodendroglioma di grado 2, un raro tumore dalla crescita lenta. Nel 2025, l'attrice aveva chiesto al suo medico di base se fosse il caso di fare una TAC di controllo, ma lui le aveva risposto che “non ce n’era bisogno” perché lei era giovane e in salute e gli esami del sangue della visita annuale erano a posto. “Non sapevo perché volessi fare questa TAC, se non per il fatto che l’ho fatta e basta”, ha raccontato Phillips, che non aveva alcun sintomo ma che, in seguito, aveva comunque deciso di procedere all’esame. Tuttavia, a causa di una bufera di neve, aveva dovuto rimandare l’appuntamento inizialmente programmato, che era poi slittato al 12 febbraio 2026. Una data significativa per l'attrice, dal momento che il giorno prima, l’11 febbraio 2026, l’ex collega di Dawson’s Creek James Van Der Beek era morto di cancro al colon all’età di 48 anni. Il giorno successivo, invece, avrebbe dovuto incontrare i creatori della serie tv Cupertino per un potenziale ruolo. Dopo aver consultato l’ex marito, il regista Marc Silverstein, sull’eventualità di rinunciare all’esame medico, lui le aveva però risposto: “"Forse è la cosa migliore che tu possa fare per il tuo amico stamattina. Vai a fare la TAC””. Il controllo aveva infine evidenziato una lesione al cervello, che aveva reso necessaria un’ulteriore risonanza magnetica per identificarne la natura. ““Questo è un vero tumore, ed è dentro il tuo cervello. Deve essere rimosso””, le aveva poi detto il neurologo. “Iperventilavo e facevo fatica a respirare”, ha raccontato lei.