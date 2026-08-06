Come rilanciato da Entertainment Weekly, Bruce Springsteen ha inviato un messaggio alla Pan-Mass Challenge. Il cantautore statunitense ha parlato delle condizioni di salute della moglie Patti Scialfa: “Come milioni di famiglie che affrontano il cancro, abbiamo imparato ciò che ogni paziente impara: la speranza ha un volto”
Come rilanciato da Entertainment Weekly, Bruce Springsteen ha condiviso un aggiornamento in merito condizioni di salute della moglie Patti Scialfa. Il cantautore statunitense ha raccontato in un video inviato alla Pan-Mass Challenge: “Come sapete, Patti convive con il mieloma multiplo da oltre otto anni, ma ora, per fortuna, è in remissione”.
Bruce Springsteen, le parole sulla moglie patti scialfa
Bruce Springsteen ha mandato un videomessaggio alla Pan-Mass Challenge, l’annuale corsa ciclistica di Boston che raccoglie fondi a supporto della ricerca per il cancro e le cure al Dana-Farber Cancer Institute. L’artista ha parlato del miglioramento delle condizioni di salute della moglie: "Come sapete, Patti convive con il mieloma multiplo da oltre otto anni, ma ora, per fortuna, è in remissione. Tuttavia, come milioni di famiglie che affrontano il cancro, abbiamo imparato ciò che ogni paziente impara: la speranza ha un volto".
Il cantautore ha aggiunto: “È il nostro medico che si rifiuta di smettere di cercare e di prendersi cura di noi, è la nostra infermiera che ci siede accanto quando abbiamo paura e rende sempre il nostro percorso un po' più facile”. Bruce Springsteen ha proseguito: “Ci ha insegnato qualcosa che spero ognuno di noi, e ogni americano, possa comprendere”.
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L’artista ha continuato: “Non è una voce di bilancio. È il motivo per cui le famiglie trovano speranza quando sembra più difficile trovarla. Quando perdiamo di vista questo, perdiamo di vista gli uni e gli altri, e questo è un prezzo troppo alto da pagare per chiunque”.
Il cantante ha proseguito: “Ho passato la vita a scrivere canzoni sulle persone che continuano a credere quando la vita dà loro ogni motivo per non farlo e su coloro che si rifiutano di lasciare indietro qualcuno”. Infine, Bruce Springsteen ha concluso: “Ora più che mai, il mondo ha bisogno di più eroi di tutti i giorni come le persone che compongono il Pan-Mass Challenge”. Bruce Springsteen e Patti Scialfa sono sposati dal 1991. La coppia ha tre figli: Evan James, Jessica Rae e Samuel Ryan.
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