Come rilanciato da Entertainment Weekly, Bruce Springsteen ha inviato un messaggio alla Pan-Mass Challenge. Il cantautore statunitense ha parlato delle condizioni di salute della moglie Patti Scialfa: “Come milioni di famiglie che affrontano il cancro, abbiamo imparato ciò che ogni paziente impara: la speranza ha un volto”

Come rilanciato da Entertainment Weekly , Bruce Springsteen ha condiviso un aggiornamento in merito condizioni di salute della moglie Patti Scialfa . Il cantautore statunitense ha raccontato in un video inviato alla Pan-Mass Challenge: “Come sapete, Patti convive con il mieloma multiplo da oltre otto anni, ma ora, per fortuna, è in remissione”.

Bruce Springsteen, le parole sulla moglie patti scialfa

Bruce Springsteen ha mandato un videomessaggio alla Pan-Mass Challenge, l’annuale corsa ciclistica di Boston che raccoglie fondi a supporto della ricerca per il cancro e le cure al Dana-Farber Cancer Institute. L’artista ha parlato del miglioramento delle condizioni di salute della moglie: "Come sapete, Patti convive con il mieloma multiplo da oltre otto anni, ma ora, per fortuna, è in remissione. Tuttavia, come milioni di famiglie che affrontano il cancro, abbiamo imparato ciò che ogni paziente impara: la speranza ha un volto".

Il cantautore ha aggiunto: “È il nostro medico che si rifiuta di smettere di cercare e di prendersi cura di noi, è la nostra infermiera che ci siede accanto quando abbiamo paura e rende sempre il nostro percorso un po' più facile”. Bruce Springsteen ha proseguito: “Ci ha insegnato qualcosa che spero ognuno di noi, e ogni americano, possa comprendere”.