Cate Blanchett diventerà docente di Teatro all'Università di Oxford

Cate Blanchett è stata nominata professoressa ospite Cameron Mackintosh presso l’ Università di Oxford , dove insegnerà Teatro Contemporaneo al St. Catherine’s College durante l’ anno accademico 2026-2027 . La celebre attrice, produttrice e figura di spicco nel panorama artistico, 57 anni, ricoprirà quindi la cattedra che è stata istituita nel 1990 e che, per oltre 30 anni, ha promosso il dialogo tra personalità di spicco a livello internazionale del teatro, del cinema e dello spettacolo e gli studenti della comunità universitaria. Durante il mandato, la star di Hollywood darà vita a un programma di conversazioni, conferenze e attività. I precedenti professori ospiti avevano annoverato figure come il compositore Stephen Sondheim, il regista Trevor Nunn, la regista Deborah Warner, i drammaturghi Arthur Miller e Tom Stoppard, gli attori Ian McKellen e Stephen Fry e le attrici Meera Syal, Adjoa Andoh e Diana Rigg. “L’arte abbatte i confini e le barriere della nostra immaginazione; pone interrogativi, e giocarci e analizzarla espande e sfida la nostra realtà presente”, ha commentato Blanchett. “I miei anni di pratica creativa mi hanno offerto l’opportunità di affinare i sentimenti trasformandoli in idee e mi hanno aperto nuove strade verso la comprensione. La cattedra di visiting professor è per me un’opportunità entusiasmante di entrare in un dialogo creativo diretto e stimolante con la prossima generazione di pensatori e creatori. Non vedo l’ora di dare inizio a questo fermento creativo”.

UN'INCREDIBILE CARRIERA

Considerata una delle attrici più importanti della sua generazione, Cate Blanchett vanta una carriera che spazia dal teatro al cinema. Tra il 2008 e il 2013 ha inoltre ricoperto il ruolo di co-direttrice artistica e di co-amministratrice delegata della Sydney Theatre Company insieme a Andrew Upton, con il quale ha supervisionato l’istituzione culturale e ha promosso non solo nuove opere, ma anche iniziative di sostenibilità e collaborazioni artistiche internazionali. Le sue esperienze teatrali includono produzioni dirette da Liv Ullmann, Benedict Andrews, Katie Mitchell e Thomas Ostermeier, mentre nel cinema ha vinto due premi Oscar (rispettivamente come Miglior attrice non protagonista per il film The Aviator nel 2005 e come Miglior attrice per il film Blue Jasmine di Woody Allen nel 2014), quattro Golden Globes e quattro premi BAFTA. Nel 1998 l’attrice ha ottenuto la fama grazie al ruolo della regina Elisabetta I nel film Elizabeth e, da allora, ha recitato in numerose pellicole, comprese Il Signore degli Anelli, Il curioso caso di Benjamin Button, Ocean’s 8, Carol, Don’t Look Up, Tár e Father Mother Sister Brother. È stata anche protagonista dei palcoscenici del West End e di Broadway ed è inoltre produttrice e promotrice delle arti e di cause umanitarie. Tra i progetti futuri, 19 agosto al 10 ottobre reciterà al Lyttelton Theatre di Londra nello spettacolo Electra/Persona di Benedict Andrews, mentre prossimamente apparirà nel live-action Dragon Trainer 2, dove interpreterà Valka, la madre del giovane vichingo addestratore di draghi Hiccup. “Cate Blanchett è una delle voci artistiche più importanti e influenti del panorama contemporaneo, non solo per la straordinaria ampiezza del suo lavoro tra teatro e cinema, ma anche per il suo impegno di lunga data nel dialogo culturale, nella collaborazione e nel coinvolgimento del pubblico”, ha dichiarato Jude Kelly, rettrice del St. Catherine’s College. “La cattedra Cameron Mackintosh Visiting Professorship nasce per mettere in dialogo professionisti di fama mondiale con studenti, accademici e pubblico, e la nomina di Cate rappresenta un capitolo entusiasmante di questa storia”. Lo stesso Sir Cameron Mackintosh ha aggiunto: “Sono davvero entusiasta che Cate Blanchett abbia accettato di essere la nostra prossima professoressa ospite. So che la sua incredibile carriera, sia come attrice che come produttrice in teatro, al cinema e in televisione, sarà una grande fonte di ispirazione per gli studenti di Oxford”.