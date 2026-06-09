Hudson Williams, dal web una foto del liceo dell'attore di Heated Rivalry con la svasticaSpettacolo
Secondo una fonte vicina alla star, il protagonista della serie tv non avrebbe avuto consapevolezza delle scritte che gli erano state tracciate sul viso durante l'evento, una tradizione scolastica della sua città nella quale gli studenti si scambiano disegni con i pennarelli sulle magliette e sui corpi
L’attore Hudson Williams, 25 anni, protagonista della serie tv Heated Rivalry, sta ricevendo numerose critiche a causa di una foto riemersa sui social media, che risale ai tempi del liceo e dove lui ha numerosi simboli scritti sul viso e sul collo, in particolare una svastica disegnata sulla fronte. Una fonte vicina alla star ha rivelato a TMZ che Williams non avrebbe avuto consapevolezza delle scritte che gli erano state tracciate sul viso durante l’evento, una tradizione scolastica della sua città nella quale gli studenti si scambiano disegni con i pennarelli sulle magliette e sui corpi. “Quei segni non riflettono e non hanno mai rispecchiato le convinzioni, i valori o il carattere di Hudson”, ha dichiarato la fonte. Inoltre, Williams sa che il comportamento è “completamente imperdonabile” e che è il risultato sfortunato di “un gruppo di ragazzi minorenni che hanno fatto “stupidaggini” sotto l’effetto di alcol o droghe”.
LA CARRIERA
Nato il 13 febbraio 2001 a Kelowna, in Canada, nel 2025 l’attore Hudson Williams ha raggiunto la notorietà internazionale grazie al ruolo di Shane Hollander, il protagonista della serie tv romantica in sei episodi Heated Rivalry, tratta dall’omonimo romanzo di Rachel Reid. Il cast include anche l’altro co-protagonista, l’attore Connor Storrie. Nel 2026, Williams ha debuttato come modello in passerella, dove ha aperto la sfilata di Dsquared² alla Settimana della Moda di Milano, e insieme a Storrie ha preso parte come tedoforo alla staffetta della torcia olimpica per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Si è inoltre recentemente unito al cast della serie tv Yaga e del film Apparatus.
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AMORE E SPORT, LA SERIE TV OFF CAMPUS
La serie tv Heated Rivalry unisce sport e amore. Segue infatti i giocatori di hockey su ghiaccio Shane Hollander e Ilya Rozanov, membri di due squadre rivali, rispettivamente i Montréal Metros e i Boston Raiders. Nonostante l’accesa rivalità, i due instaurano un intenso ma tormentato rapporto che, negli anni, sfocia in una storia d’amore. Anche un’altra serie tv di successo, Off Campus, tratta invece dall’omonima serie di romanzi scritti tra il 2015 e il 2021 dall’autrice canadese Elle Kennedy e in streaming su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), ha ottenuto numerosi consensi. Ambientata in un college, racconta le vicende dei giocatori di una squadra d’élite di hockey su ghiaccio e delle donne che fanno parte della loro vita, alle prese con l’amore, il dolore e la scoperta di sé, mentre stringono amicizie profonde e legami duraturi e affrontano le complessità che accompagnano il passaggio all’età adulta. La prima stagione segue la divertente e appassionata storia d’amore in stile “gli opposti si attraggono” tra Hannah, una cantautrice dalla personalità riservata, e Garrett, campione della squadra di hockey della Briar University. Il cast include Ella Bright (The Crown e Malory Towers), Belmont Cameli (Fino all'alba e Saved by the Bell), Mika Abdalla (Snack Shack e Sex Appeal), Antonio Cipriano (Pretty Little Liars: Original Sin e Il mistero dei Templari - La serie), Jalen Thomas Brooks (The Pitt e Thanksgiving), Josh Heuston (Dune: Prophecy e Heartbreak High) e Stephen Kalyn (Gen V e Motorheads).
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©Webphoto
Heated Rivalry, il cast della serie tv con Storrie e Williams. FOTO
Lo show canadese ideato, scritto e diretto da Jacob Tierney per Crave, è diventato un fenomeno globale fin dal suo debutto, forte dell'interesse dei lettori dei romanzi della saga 'Game Changer' di Rachel Reid da cui è tratta la storia. L'adattamento televisivo ha aggiunto profondità e dato dei volti ai protagonisti, atleti giovani e bellissimi alle prese con i loro drammi umani e sentimentali. Ecco chi sono gli interpreti, già nuovi idoli del pubblico giovane e di quello più adulto