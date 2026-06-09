Secondo una fonte vicina alla star, il protagonista della serie tv non avrebbe avuto consapevolezza delle scritte che gli erano state tracciate sul viso durante l'evento, una tradizione scolastica della sua città nella quale gli studenti si scambiano disegni con i pennarelli sulle magliette e sui corpi

L’attore Hudson Williams, 25 anni, protagonista della serie tv Heated Rivalry, sta ricevendo numerose critiche a causa di una foto riemersa sui social media, che risale ai tempi del liceo e dove lui ha numerosi simboli scritti sul viso e sul collo, in particolare una svastica disegnata sulla fronte. Una fonte vicina alla star ha rivelato a TMZ che Williams non avrebbe avuto consapevolezza delle scritte che gli erano state tracciate sul viso durante l’evento, una tradizione scolastica della sua città nella quale gli studenti si scambiano disegni con i pennarelli sulle magliette e sui corpi. “Quei segni non riflettono e non hanno mai rispecchiato le convinzioni, i valori o il carattere di Hudson”, ha dichiarato la fonte. Inoltre, Williams sa che il comportamento è “completamente imperdonabile” e che è il risultato sfortunato di “un gruppo di ragazzi minorenni che hanno fatto “stupidaggini” sotto l’effetto di alcol o droghe”.

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LA CARRIERA Nato il 13 febbraio 2001 a Kelowna, in Canada, nel 2025 l’attore Hudson Williams ha raggiunto la notorietà internazionale grazie al ruolo di Shane Hollander, il protagonista della serie tv romantica in sei episodi Heated Rivalry, tratta dall’omonimo romanzo di Rachel Reid. Il cast include anche l’altro co-protagonista, l’attore Connor Storrie. Nel 2026, Williams ha debuttato come modello in passerella, dove ha aperto la sfilata di Dsquared² alla Settimana della Moda di Milano, e insieme a Storrie ha preso parte come tedoforo alla staffetta della torcia olimpica per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Si è inoltre recentemente unito al cast della serie tv Yaga e del film Apparatus. Approfondimento Tyrant, Paapa Essiedu, Hudson Williams, Omar Apollo nel cast