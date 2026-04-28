Tyrant, Paapa Essiedu, Hudson Williams, Omar Apollo nel cast

Prima dei nuovi annunci, il film aveva già attirato l'attenzione grazie a un cast di partenza di tutto rispetto. A guidare l'ensemble ci sono Charlize Theron, Julia Garner e Demi Moore
La produzione di Tyrant è ufficialmente partita. Il thriller di Amazon MGM Studios, scritto e diretto da David Weil, ha appena annunciato quattro nuovi ingressi nel cast mentre i cineoperatori sono già al lavoro.
Di cosa parla il film
La trama ufficiale è ancora top secret. Quel che si sa è che Tyrant è descritto come un thriller ad alta tensione ambientato nel mondo dell'alta ristorazione di New York, con una miscela di ambizione, potere e pressione estrema che richiama film come Wall Street e Whiplash. Il regista David Weil ha scritto il film insieme a Cody Behan, con cui ha sviluppato la storia di partenza. Weil è lo stesso creatore di Hunters per Prime Video e della miniserie Solos, nonché co-creatore di Invasion per Apple TV+.
Il trio di stelle già confermato
Prima dei nuovi annunci, il film aveva già attirato l'attenzione grazie a un cast di partenza di tutto rispetto. A guidare l'ensemble ci sono infatti Charlize Theron, Julia Garner e Demi Moore.
Il progetto è stato oggetto di una vera e propria guerra d'offerte tra studi: Amazon e The Picture Company si sono aggiudicati i diritti, e la produzione è stata accelerata non appena Charlize Theron ha mostrato interesse unendosi al cast.
I quattro nuovi arrivi
Recente vincitore dell'Olivier Award, Paapa Essiedu si è fatto conoscere al grande pubblico con I May Destroy You - Trauma e rinascita, su HBO/BBC One, ruolo che gli è valso nomination agli Emmy e ai BAFTA. Il suo prossimo grande impegno sarà interpretare Severus Piton nella serie Harry Potter di HBO, attesa per Natale. Hudson Williams è uno dei volti emergenti di Heated Rivalry, la serie queer sul hockey, ora in lavorazione con la seconda stagione. Parallelamente è impegnato in altri due progetti: il film Apparatus e la serie The Altruists di Netflix. Musicista prima che attore, Omar Apollo ha ottenuto una nomination ai Grammy nella categoria Best New Artist con il suo album di debutto Ivory, che ha anche prodotto un singolo nella Billboard Hot 100. Sul grande schermo lo si è già visto nel film Queer di Luca Guadagnino con Daniel Craig. Nara Smith, creator e influencer, farà il suo debutto cinematografico proprio con Tyrant, portando sul set la sua notorietà costruita attorno a contenuti di lifestyle e cucina. Un ingresso insolito nel mondo del cinema tradizionale, ma perfettamente in linea con il tema culinario del film.
I dettagli sui ruoli dei quattro nuovi membri del cast restano per ora segreti. La produzione ha scelto di tenere tutto sotto stretto riserbo, trama compresa.