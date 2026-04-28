Tyrant, Paapa Essiedu, Hudson Williams, Omar Apollo nel cast

Prima dei nuovi annunci, il film aveva già attirato l'attenzione grazie a un cast di partenza di tutto rispetto. A guidare l'ensemble ci sono Charlize Theron, Julia Garner e Demi Moore

La produzione di Tyrant è ufficialmente partita. Il thriller di Amazon MGM Studios, scritto e diretto da David Weil, ha appena annunciato quattro nuovi ingressi nel cast mentre i cineoperatori sono già al lavoro.

Di cosa parla il film

La trama ufficiale è ancora top secret. Quel che si sa è che Tyrant è descritto come un thriller ad alta tensione ambientato nel mondo dell'alta ristorazione di New York, con una miscela di ambizione, potere e pressione estrema che richiama film come Wall Street e Whiplash. Il regista David Weil ha scritto il film insieme a Cody Behan, con cui ha sviluppato la storia di partenza. Weil è lo stesso creatore di Hunters per Prime Video e della miniserie Solos, nonché co-creatore di Invasion per Apple TV+.

Il trio di stelle già confermato

Prima dei nuovi annunci, il film aveva già attirato l'attenzione grazie a un cast di partenza di tutto rispetto. A guidare l'ensemble ci sono infatti Charlize Theron, Julia Garner e Demi Moore.

Il progetto è stato oggetto di una vera e propria guerra d'offerte tra studi: Amazon e The Picture Company si sono aggiudicati i diritti, e la produzione è stata accelerata non appena Charlize Theron ha mostrato interesse unendosi al cast.