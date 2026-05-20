Benjamin Mascolo ha festeggiato il battesimo della figlia Athena , e per l’occasione ha scelto come padrino l’amico Federico Rossi , l’altra metà del duo pop Benji & Fede . Dopo il grande successo, i tour e l’affetto di milioni di fan, i due avevano vissuto anche un periodo segnato dalla distanza non solo artistica, ma anche personale. Recentemente, però, si sono riavvicinati e riuniti, anche nel podcast Caro Amico, dove si sono raccontati proprio a partire dalle reciproche difficoltà. “Nessuno meglio di noi può raccontare l’amicizia. Non perché siamo esperti, ma perché siamo sopravvissuti. Amici, colleghi, fratelli, soci, compagni di palco, di tour, di delirio, di silenzi e ritorni”, hanno spiegato per presentare il progetto. Ora, per il battesimo della figlia di Benjamin Mascolo, nata nell’ottobre 2025 dall’amore con la modella e creativa Greta Cuoghi, Federico Rossi ha non solo presenziato alla cerimonia, ma ha anche assunto un ruolo di responsabilità come il padrino. “Che Dio ti protegga, figlia mia”, ha scritto nella didascalia del carosello di foto dell’evento papà Benji.

L'ADDIO A BELLA THORNE E IL MATRIMONIO CON GRETA CUOGHI

Nel novembre 2023, Benjamin Mascolo ha sposato Greta Cuoghi con una cerimonia civile celebrata a Modena alla presenza di pochi familiari e amici stretti. La notizia era diventata pubblica soltanto alcune settimane dopo, quando su TikTok era circolato un breve video della coppia all’uscita dal Comune. Il cantante e la moglie si erano conosciuti nel 2022 poco dopo il ritorno di lui in Italia dagli Stati Uniti, dove aveva vissuto alcuni anni e dove aveva avuto anche una travagliata relazione con l’attrice Bella Thorne. All’ex fidanzata, Mascolo aveva anche regalato un anello. “Le relazioni nascono e finiscono, è il ciclo naturale della vita e lo accetto. Non è affatto un fallimento da nessuna delle due parti, perché nessuna connessione è sprecata o inutile. Le auguro solo il meglio e ci sarò sempre per lei”, aveva rivelato all’epoca il cantante. “Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata. È dolcissima, intelligente. Non appartiene al mondo dello spettacolo, fama e notorietà non le interessano per nulla e non sa quanto mi piace!”, aveva invece raccontato nel 2023 in un’intervista a Vanity Fair. “È più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima. È anche vero che sono un’altra persona, pronta a scalare una montagna. Per me si è aperto il capitolo famiglia, il capitolo paternità, il capitolo fai solo ciò che ti rappresenta per davvero”. Nel luglio 2025, Benjamin Mascolo aveva poi annunciato su Instagram l’arrivo della primogenita Athena. All’epoca, aveva rivolto parole dolci alla moglie e futura mamma: “Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso. Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te”.