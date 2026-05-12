Martina Attili e Pierdavide Carone si sposano, la proposta. VIDEO

Martina Attili e Pierdavide Carone si sposano. In un video già diventato virale sui social, il cantautore, che nel 2010 aveva partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi, ha chiesto la mano alla cantautrice, che nel 2018 era stata invece concorrente del talent show X Factor. Durante la cena di gala del Festival dei Tulipani di Seta Nera, sulla Terrazza Borghese del The Tribune Hotel, a Roma, Carone si è infatti inginocchiato a sorpresa davanti alla futura sposa, ancora ignara dell’imminente gesto del compagno, e le ha offerto l’anello di fidanzamento. Emozionata e incredula, la destinataria della proposta ha subito accettato tra le lacrime e ha baciato con affetto il fidanzato. Finora la coppia, che ha 13 anni di differenza, aveva mantenuto il massimo riserbo sulla relazione. “Questo multiverso non me l’aspettavo”, si legge su TikTok tra i commenti dei fan. Poco dopo la diffusione del filmato, Attili ha commentato su Instagram il clamore della notizia: “Se mi conosci, sai che sono una persona riservata, in grado di non rivelare l’identità di Samuele per tre anni di fila e portarmela dietro fino alla tomba”, ha detto. “Se mi conosci, sai che sono stata un’adolescente pazza, arrabbiata e polemica e che a me le persone che manipolano dinamiche della vita degli altri per acchiappare likes mi hanno sempre fatto schifo”. Ha proseguito: “Siamo qui per la musica, la mia vita privata rimane privata. Questa sono io che indosso un abito da sposa di mia madre durante gli scatti di Eva e Adamo. Ed è la cosa più simile a un matrimonio che possa pubblicamente offrire. Bleah”.