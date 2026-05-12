Martina Attili e Pierdavide Carone si sposano, la proposta. VIDEO

Martina Attili e Pierdavide Carone si sposano, la proposta di matrimonio a sorpresa. VIDEOSpettacolo
Il cantautore, che nel 2010 aveva partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi, ha chiesto la mano alla cantautrice, che nel 2018 era stata invece concorrente del talent show X Factor
Martina Attili e Pierdavide Carone si sposano. In un video già diventato virale sui social, il cantautore, che nel 2010 aveva partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi, ha chiesto la mano alla cantautrice, che nel 2018 era stata invece concorrente del talent show X Factor. Durante la cena di gala del Festival dei Tulipani di Seta Nera, sulla Terrazza Borghese del The Tribune Hotel, a Roma, Carone si è infatti inginocchiato a sorpresa davanti alla futura sposa, ancora ignara dell’imminente gesto del compagno, e le ha offerto l’anello di fidanzamento. Emozionata e incredula, la destinataria della proposta ha subito accettato tra le lacrime e ha baciato con affetto il fidanzato. Finora la coppia, che ha 13 anni di differenza, aveva mantenuto il massimo riserbo sulla relazione. “Questo multiverso non me l’aspettavo”, si legge su TikTok tra i commenti dei fan. Poco dopo la diffusione del filmato, Attili ha commentato su Instagram il clamore della notizia: “Se mi conosci, sai che sono una persona riservata, in grado di non rivelare l’identità di Samuele per tre anni di fila e portarmela dietro fino alla tomba”, ha detto. “Se mi conosci, sai che sono stata un’adolescente pazza, arrabbiata e polemica e che a me le persone che manipolano dinamiche della vita degli altri per acchiappare likes mi hanno sempre fatto schifo”. Ha proseguito: “Siamo qui per la musica, la mia vita privata rimane privata. Questa sono io che indosso un abito da sposa di mia madre durante gli scatti di Eva e Adamo. Ed è la cosa più simile a un matrimonio che possa pubblicamente offrire. Bleah”.
IL SODALIZIO ARTISTICO
Nel 2010 Pierdavide Carone aveva partecipato alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, che aveva poi vinto Emma Marrone. In seguito, il cantautore aveva firmato il brano Per tutte le volte che di Valerio Scanu, con il quale il cantante aveva vinto il Festival di Sanremo 2010. Nel 2012, inoltre, Carone si era esibito sul palco del Teatro Ariston in un duetto con Lucio Dalla, che aveva anche prodotto i suoi lavori fino alla sua scomparsa improvvisa. Nel 2012, invece, Martina Attili aveva partecipato alla 12ª edizione del talent show X Factor, che aveva poi vinto Anastasio e che aveva visto in gara anche Leo Gassmann. Nell’inedito Cherofobia, la cantautrice aveva raccontato le proprie fragilità e aveva quasi raggiunto la finale sotto la guida del suo giudice, Manuel Agnelli, il frontman degli Afterhours. Negli ultimi mesi, la coppia aveva condiviso sui social diversi contenuti insieme, dai duetti musicali alle scene di vita quotidiana, che avevano già fatto insospettire i followers più attenti. Nel 2024, inoltre, Attili aveva collaborato all’ultimo album di Carone e, nello specifico, alla canzone L’uscita degli artisti. Insieme, i due sono stati anche protagonisti di diversi live da Nord a Sud in Italia. Ora sembra proprio che, con il tempo, il sodalizio artistico si sia trasformato in un sentimento romantico che presto diventerà un legame ancora più indissolubile, coronato dall’amore dell’uno verso l’altra nella musica e oltre.
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