Met Gala 2026, Bad Bunny si invecchia con le protesi. VIDEO

Bad Bunny ha sicuramente sorpreso tutti presentandosi invecchiato di circa cinquant’anni mediante l’utilizzo di protesi. Come visibile nel video in apertura, l'artista portoricano ha voluto concentrasi sullo scorrere del tempo curando ogni minimo dettaglio: dalle possibili macchie solari sulla pelle alle rughe

Lunedì 4 maggio decine di star hanno illuminato la celebre scalinata del Metropolitan Museum of Art di New York. Il Met Gala 2026 ha visto protagonisti grandi nomi dello showbiz che hanno sfoggiato abiti audaci, ironici e provocatori secondo il dress code “Fashion is Art”. Bad Bunny ha stupito presentandosi invecchiato mediante l’utilizzo di protesi.

Per quanto riguarda l’abito, Bad Bunny ha optato per uno smoking disegnato dallo stesso in collaborazione con Zara. Tra gli accessori un bastone da passeggio e un grande fiocco, riferimento all’abito "Bustle" dello stilista statunitense Charles James.

Bad Bunny ha sicuramente sorpreso tutti con la sua scelta per il Met Gala 2026 ( LE FOTO ). Come visibile nel video in apertura, l’artista portoricano si è presentato invecchiato di circa cinquant’anni mediante l’utilizzo di protesi create dal make-up artist Mike Marino, dietro numerosi costumi sfoggiati da Heidi Klum in occasione delle sue celebri feste di Halloween. Come riportato da Vogue , il cantante ha voluto concentrasi sullo scorrere del tempo curando ogni minimo dettaglio del costume: dalle possibili macchie solari sulla pelle alle rughe.

Periodo assolutamente d’oro per Bad Bunny. A febbraio l’artista ha trionfato ai Grammy Awards vincendo ben tre statuette: Best Global Music Performance per EoO, Best Música Urbana Album e Album of the Year per Debí Tirar Más Fotos. Pochi giorni dopo la voce di Baile Inolvidable ha regalato uno spettacolo straordinario all’Halftime Show del Super Bowl 2026. Ora, Bad Bunny (FOTO) è impegnato con il Debí Tirar Más Fotos World Tour, in arrivo anche in Italia con gli attesti appuntamenti del 17 e del 18 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano.

Nel corso degli anni Bad Bunny si è affermato come uno degli artisti più acclamati della scena internazionale, tra i suoi album troviamo Un Verano Sin Ti e Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. Per quanto riguarda i brani, citiamo Moscow Mule, Tití Me Preguntó e Where She Goes. Spazio anche alle collaborazioni: da I Like It con Cardi B e J Balvin a Mía con Drake passando per K-pop con Travis Scott e The Weeknd.