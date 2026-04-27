Anne Hathaway parla di Valentino: "Era la mia famiglia" e "il mio partner al karaoke"Spettacolo
L'attrice americana ha raccontato i dettagli della sua amicizia di lunga data con lo stilista scomparso a gennaio, un legame lungo due decenni che le ha cambiato la vita
Anne Hathaway è davvero la star del momento. I due film dell'attrice in uscita, l'attesissimo Il Diavolo veste Prada 2 e l'intrigante Mother Mary, le stanno dando l'occasione, da settimane, di incontrare i fan in giro per il mondo e rispondere alle curosità dei media sulla sua straordinaria carriera, sempre più brillante.
Ospite del The Late Show di Stephen Colbert, Hathaway ha avuto modo di ricordare con affetto l'amico stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio a novantatré anni.
L'attrice è tornata sul suo legame col creativo, di cui esistono molte testimonianze, aggiungendo al suo racconto anche qualche dettaglio curioso sullo stilista.
Garavani era molto affezionato a lei, al punto da essere anche il compagno di karaoke dell'attrice a una delle sue feste di compleanno.
Hathaway: "La sua amicizia mi ha cambiato la vita"
Anne Hathaway e Valentino Garavani sono stati amici per molti anni, un legame che è nato ai tempi de Il Diavolo veste Prada, pellicola in cui lo stilista è apparso in un cameo in una celebre scena, e che si è consolidato negli anni attraverso la condivisione di molti momenti di vita che andavano ben oltre i rispettivi ambiti professionali.
Hathaway ha ricordato l'amico italiano con commozione nel post pubblicato all'indomani della scomparsa del creativo che conteneva una raccolta di foto di uscite indimenticabili sul red carpet e frammenti di una connessione affettuosa reciproca.
Hathaway ha ribadito in tv, parlando con Stephen Colbert nel corso della sua recente ospitata nello show in onda sulla CBS, quanto Valentino contasse per lei.
"Valentino era molto più che un amico, era la mia famiglia", ha detto l'attrice, che ha proseguito regalando al pubblico i particolari del loro rapporto.
"Abbiamo passato così tanto tempo insieme. Sono stata in vacanza con lui, abbiamo riso moltissimo, abbiamo fatto molte cene insieme". Poi, i dettagli di un episodio a cui l'attrice aveva accennato brevemente in passato: Valentino era il suo compagno di karaoke.
"È stato il mio partner al karaoke. Ho fatto un party di compleanno al Sing Sing nel Lower East Side e Valentino venne alla mia festa". Ha affermato l'attrice tra lo stupore e gli applausi del pubblico dello show che ha scoperto il lato privato del grande couturier.
Anne Hathaway è poi passata a descrivere lo speciale rapporto, davvero unico, che Garavani aveva con la bellezza, un insegnamento che le ha lasciato per la vita.
"Un atto di bellezza è un atto di speranza", ha detto la star, spiegando che lo stilista le aveva insegnato, attraverso la sua vita, a cercare la bellezza invece di assumere verso di essa un atteggiamento passivo.
Il modo in cui lo stiista ha vissuto la sua vita, con entusiasmo, energia e gioia, la commuove ancora oggi. "Siamo stati cari amici per venti anni. La sua amicizia mi ha cambiato la vita".
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Anne Hathaway deve aver pensato moltissimo a Valentino mentre girava, a distanza di venti anni il sequel de Il Diavolo veste Prada, film che stabilì l'inizio di un rapporto d'amicizia nel quale la moda è stato un eccezionale valore aggiunto.
L'attrice ha ricordato, nella stessa intervista, che Garavani si offrì di disegnarle l'abito per le sue nozze nel 2012 senza che lei lo avesse chiesto e quello fu solo uno dei tanti regali che lo stilista le fece negli anni nei quali ha percorso con lei tanti red carpet prestigiosi, dalle première cinematografiche al Met Gala.
L'attrice americana è stata una delle celebrità hollywoodiane a venire in Italia per i funerali di Valentino che si sono volti a Roma lo scorso gennaio.
Le testimonianze di quel giorno la ritraggono molto colpita e sinceramente commossa per la perdita dell'amico.
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