Hathaway: "La sua amicizia mi ha cambiato la vita"

Anne Hathaway e Valentino Garavani sono stati amici per molti anni, un legame che è nato ai tempi de Il Diavolo veste Prada, pellicola in cui lo stilista è apparso in un cameo in una celebre scena, e che si è consolidato negli anni attraverso la condivisione di molti momenti di vita che andavano ben oltre i rispettivi ambiti professionali.

Hathaway ha ricordato l'amico italiano con commozione nel post pubblicato all'indomani della scomparsa del creativo che conteneva una raccolta di foto di uscite indimenticabili sul red carpet e frammenti di una connessione affettuosa reciproca.

Hathaway ha ribadito in tv, parlando con Stephen Colbert nel corso della sua recente ospitata nello show in onda sulla CBS, quanto Valentino contasse per lei.

"Valentino era molto più che un amico, era la mia famiglia", ha detto l'attrice, che ha proseguito regalando al pubblico i particolari del loro rapporto.

"Abbiamo passato così tanto tempo insieme. Sono stata in vacanza con lui, abbiamo riso moltissimo, abbiamo fatto molte cene insieme". Poi, i dettagli di un episodio a cui l'attrice aveva accennato brevemente in passato: Valentino era il suo compagno di karaoke.

"È stato il mio partner al karaoke. Ho fatto un party di compleanno al Sing Sing nel Lower East Side e Valentino venne alla mia festa". Ha affermato l'attrice tra lo stupore e gli applausi del pubblico dello show che ha scoperto il lato privato del grande couturier.

Anne Hathaway è poi passata a descrivere lo speciale rapporto, davvero unico, che Garavani aveva con la bellezza, un insegnamento che le ha lasciato per la vita.

"Un atto di bellezza è un atto di speranza", ha detto la star, spiegando che lo stilista le aveva insegnato, attraverso la sua vita, a cercare la bellezza invece di assumere verso di essa un atteggiamento passivo.

Il modo in cui lo stiista ha vissuto la sua vita, con entusiasmo, energia e gioia, la commuove ancora oggi. "Siamo stati cari amici per venti anni. La sua amicizia mi ha cambiato la vita".