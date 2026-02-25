Le dediche di Morandi e Gassmann ai figli che partecipano a Sanremo

Offerte Sky
Le dediche di Morandi e Gassmann ai figli Tredici Pietro e Leo che partecipano a Sanremo

Mostrano il loro sostegno ma lo fanno a distanza, senza eccessi rispettando le carriere artistiche dei loro figli con la consapevolezza di quanto possa essere difficile portare il peso di un cognome già noto al grande pubblico

Tra i concorrenti partecipanti della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo (LA DIRETTA - LA SCALETTA) ci sono anche figli d’arte. Tra questi, ieri sera si sono esibiti sul palco dell’Ariston Tredici Pietro e Leo Gassmann. Si sa, essere eredi artistici può essere un’arma a doppio taglio, soprattutto nel mondo dello spettacolo ma, entrambi i concorrenti in gara hanno dimostrato di avere identità e carattere. A poche ore dall’inizio della serata inaugurale, non sono mancate le dimostrazioni di affetto e supporto da parte di quelli che appaiono essere dei genitori molto orgogliosi. 

Gianni Morandi: “Sei Tredici Pietro ma resti il nostro bambino”

Per rispetto alla carriera artistica del figlio, Gianni Morandi ha sempre mantenuto una certa discrezione a riguardo perché consapevole di quanto possa essere difficile per un figlio affermarsi in un ambiente la cui strada è già stata solcata dal padre. Morandi non ha mai avuto dubbi sul talento del figlio e questa volta, in occasione del grande debutto fra i Big di Sanremo con il brano Un Uomo che cade, ha fatto un'eccezzione alla regola e ha voluto condividere un post sui social che lo ritrae con Pietro sulle spalle. “Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma ed io ti guarderemo emozionati e in silenzio”. Sono queste le parole che accompagnano lo scatto. E sappi, prosegue il testo, che “comunque andrà, sarà un orgoglio vederti lì, con il tuo coraggio e la tua verità”. "Il vantaggio che ho è dentro lo svantaggio” ha sottolineato Tredici Pietro in un’intervista rilasciata a Repubblica la scorsa estate, “ho un’attenzione che altri all’inizio non hanno, ma devo cercare di farla arrivare alla sostanza scavalcando il cognome, devo proporre qualcosa di interessante che possa rimanere in piedi". Al tifo dei genitori, si somma quello dei fratelli maggiori Marianna e Marco. 

Alessandro Gassmann: “Come genitore ho avuto fortuna. Per questo vale la pena vivere”

La foto pubblicata sui canali social dell'attore romano ritrae Leo Gassman mentre suona una chitarra giocattolo con indosso una maglietta blu a strisce rosse. “Già sapete cosa (fare)” scrive Alessandro Gassman, taggando il profilo ufficiale di Leo che partecipa anche quest’anno al Festival di Sanremo con il brano Naturale. “Non andrò al Festival ma lo seguirò e so per chi votare. Voterò per il cantante con la canzone più bella: Leo Gassman. Lui è il mio cantante pop preferito” ha dichiarato alcuni giorni fa all’Ansa. “Lui è anche il mio umano preferito e sono un genitore fortunato” ha concluso.

 

Spettacolo: Per te