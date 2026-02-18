Rivelate le cause della morte della secondogenita dell’attore premio Oscar, spentasi a soli 34 anniin un hotel la notte di Capodanno: la giovane è morta a seguito di un’intossicazione da cocaina, secondo quanto confermato dalle autorità nelle scorse ore. La tragedia è avvenuta il primo gennaio in un lussuoso albergo di San Francisco, in quello che appare come un overdose accidentale

Sono state rivelate nelle scorse ore le cause della morte di Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones. La secondogenita della star di Hollywood è morta a soli 34 anni a seguito di un’intossicazione da cocaina, secondo quanto confermato dalle autorità martedì 17 febbraio 2026. La tragedia è avvenuta il primo gennaio in un lussuoso hotel di San Francisco, in quello che appare come un overdose accidentale. L’ufficio del Chief Medical Examiner, ossia il Capo medico legale, di San Francisco ha comunicato al quotidiano The Post che la morte di Victoria Jones è stata causata dagli “effetti tossici della cocaina”, mentre il modo del decesso è stato classificato come “accidentale”. La polizia di San Francisco ha ricevuto la chiamata di emergenza alle 3:14 del mattino del primo gennaio, recandosi al Fairmont San Francisco, un albergo noto per il suo lusso, dopo una segnalazione di emergenza medica. Secondo quanto riportato in precedenza dal Daily Mail, Victoria Jones è stata trovata al 14° piano dell’hotel da un ospite, il quale ha avvisato il personale pensando che la giovane si fosse semplicemente sentita male dopo una serata di bevute. L’audio della chiamata al 911, ottenuto da TMZ, indica che l’intervento è stato classificato come “codice 3 per overdose, con cambiamento di colore”. Le autorità hanno dichiarato che Victoria Jones è deceduta sul posto.

Il cordoglio della famiglia In una dichiarazione rilasciata tramite un portavoce il giorno successivo alla tragica scomparsa, la famiglia di Victoria Jones ha espresso il proprio dolore e la propria gratitudine per il sostegno ricevuto. "Apprezziamo tutte le parole gentili, i pensieri e le preghiere. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile. Grazie", si legge nel comunicato, che sottolinea l'intensità del lutto vissuto dai familiari e la necessità di vivere il dolore lontano dai riflettori. La nota evidenzia anche la volontà di mantenere un certo riserbo, proteggendo la memoria di Victoria Jones e il rispetto per la sua vita, in un contesto in cui la tragedia ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico internazionale.

Una vita segnata da difficoltà legali Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones e di sua moglie Kimberlea Cloughley (seconda moglie dell'attore, che si è sposato tre volte), aveva avuto diversi problemi con la giustizia. I documenti giudiziari visionati da The Post mostrano che nel 2025 era stata arrestata tre volte. Lo scorso aprile, nella contea di Napa, era stata fermata per ostruzione a un ufficiale di polizia, possesso e uso di sostanze controllate (ossia sostanze stupefacenti o psicotrope, definite "sostanze controllate" in quanto incluse nelle tabelle ministeriali del D.P.R. 309/1990). A maggio era stata nuovamente arrestata nella contea di Santa Cruz e a giugno, di nuovo nella contea di Napa, era stata incriminata per violenza domestica e abuso verso anziani. In entrambe le occasioni nella contea di Napa, Victoria Jones era stata rilasciata su cauzione e si era dichiarata non colpevole.