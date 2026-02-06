La tournée comincerà il 12 maggio 2026 dall'AO Arena di Manchester, per poi fare tappa a Glasgow e Birmingham. L'ultimo concerto europeo sarà all'O2 di Londra sabato 23 maggio. Successivamente Zayn si esibirà a Los Angeles, Città del Messico, San Paolo e altre città, prima del gran finale il 20 novembre a Miami, in Florida, al Kaseya Center

In precedenza, Zayn Malik aveva annullato numerose date dal vivo a causa di una forte ansia. Ecco perché, la notizia del tour, è stata accolta con così grande entusiasmo dai suoi fan. La tournée comincerà il 12 maggio 2026 dall'AO Arena di Manchester , per poi fare tappa a Glasgow e Birmingham. L'ultimo concerto europeo sarà all'O2 di Londra sabato 23 maggio. Successivamente Zayn si esibirà a Los Angeles, Città del Messico, San Paolo e altre città, prima del gran finale il 20 novembre a Miami, in Florida, al Kaseya Center.

Pochi giorni fa Zayn Malik ha annunciato il suo quinto album in studio , intitolato KONNAKOL. Nelle scorse ore, ha annunciato anche il suo tour da solita più grande di sempre , con 31 date tra Nord America, Sud America, Messico e Regno Unito.

All'inizio di febbraio, Zayn ha annunciato l'uscita - prevista per il 17 aprile - del suo quinto album in studio, KONNAKOL, già disponibile in preordine. Die For Mem, il primo singolo, è uscito venerdì 6 febbraio. I biglietti per il Konnakol Tour sono anch'essi già disponibili in prevendita su ZAYN VIP KEY: tutti i possessori della ZAYN VIP KEY sono stati avvisati e hanno ricevuto un codice d'accesso univoco sbloccabile nell'app VIP Key. Ulteriori prevendite saranno aperte nei prossimi giorni, prima della messa in vendita generale a partire da venerdì 13 febbraio.

La notizia del nuovo disco del cantante arriva dopo che i suoi ex compagni di band Harry Styles e Louis Tomlinson hanno entrambi raggiunto - rispettivamente - la vetta della classifica dei singoli e degli album nel Regno Unito, 15 anni dopo il primo posto di What Makes You Beautiful, singolo di debutto degli One Ditection. Peraltro, anche Styles ha annunciato l'uscita di un nuovo album: Kiss All The Time, Disco, Occasionally.