Hunger Games, le scene a torso hanno peggiorato la sua dismorfofobia

Sam Claflin ha rivelato al podcast Happy Place di Fearne Cotton che, i ruoli che lo constringevano a comparire a torso nudo, hanno aggravato la sua dismorfia corporea.

La dismorfofobia di Sam Claflin

Sam Claflin è noto soprattutto per aver interpretato Finnick Odair nella saga di Hunger Games, a partire da La ragazza di fuoco. Tuttavia, ha debuttato al cinema con Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare. "All'inizio della mia carriera, in uno dei primi film, c'era una scena da girare a torso nudo, ma me l'hanno detto solo una settimana prima", ha raccontato. "Ho pensato: 'Cavolo, non mi sono allenato, cosa farò?'. Questa è la mia prima apparizione in mondovisione'".

L'attore ha poi confessato di essere incredibilmente insicuro: "Quando vado alle proiezioni dei film, odio la mia faccia. E, quando sono stato scelto per Pirati, ho pensato: 'Che diavolo ci faccio qui?'".

Già lo scorso anno, intervistato dal Telegraph, Sam Claflin aveva spiegato: "C'è questa convinzione a Hollywood che siano gli uomini con gli addominali scolpiti a far vendere i film. Avvertivo la pressione di dover apparire in quel modo, tanto da sviluppare una forma di dismorfismo corporeo. Non era propriamente un disturbo alimentare, e non sto incolpando nessuno se non me stesso, ma era sicuramente dovuto al settore in cui lavoro... È una vera lotta. Sono profondamente influenzato da ciò che pensano gli altri, se credono che io sia bello o una brava persona", ha concluso.

Approfondendo l'argomento con Cotton nel recente episodio del podcast, Claflin ha detto: "Sono stato massicciamente colpito [dalla dismorfismo corporeo]. Direi che la maggior parte degli uomini lo è, ma direi che il mio è peggiorato parecchio... È una vera lotta. È come una lotta quotidiana. Sono enormemente influenzato da ciò che pensano gli altri e se pensano che io sia bello o una brava persona".