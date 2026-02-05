Hunger Games, le scene a torso hanno peggiorato la sua dismorfofobia

"C'è questa convinzione a Hollywood che siano gli uomini con gli addominali scolpiti a far vendere i film", ha raccontato l'attore, da sempre in lotta contro la sua immagine
Sam Claflin ha rivelato al podcast Happy Place di Fearne Cotton che, i ruoli che lo constringevano a comparire a torso nudo, hanno aggravato la sua dismorfia corporea.
La dismorfofobia di Sam Claflin
Sam Claflin è noto soprattutto per aver interpretato Finnick Odair nella saga di Hunger Games, a partire da La ragazza di fuoco. Tuttavia, ha debuttato al cinema con Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare. "All'inizio della mia carriera, in uno dei primi film, c'era una scena da girare a torso nudo, ma me l'hanno detto solo una settimana prima", ha raccontato. "Ho pensato: 'Cavolo, non mi sono allenato, cosa farò?'. Questa è la mia prima apparizione in mondovisione'".
L'attore ha poi confessato di essere incredibilmente insicuro: "Quando vado alle proiezioni dei film, odio la mia faccia. E, quando sono stato scelto per Pirati, ho pensato: 'Che diavolo ci faccio qui?'".
Già lo scorso anno, intervistato dal Telegraph, Sam Claflin aveva spiegato: "C'è questa convinzione a Hollywood che siano gli uomini con gli addominali scolpiti a far vendere i film. Avvertivo la pressione di dover apparire in quel modo, tanto da sviluppare una forma di dismorfismo corporeo. Non era propriamente un disturbo alimentare, e non sto incolpando nessuno se non me stesso, ma era sicuramente dovuto al settore in cui lavoro... È una vera lotta. Sono profondamente influenzato da ciò che pensano gli altri, se credono che io sia bello o una brava persona", ha concluso.
Approfondendo l'argomento con Cotton nel recente episodio del podcast, Claflin ha detto: "Sono stato massicciamente colpito [dalla dismorfismo corporeo]. Direi che la maggior parte degli uomini lo è, ma direi che il mio è peggiorato parecchio... È una vera lotta. È come una lotta quotidiana. Sono enormemente influenzato da ciò che pensano gli altri e se pensano che io sia bello o una brava persona".
Cos'è la dismorfofobia e quali celebrity ne soffrono
La dismorfofobia, conosciuta anche come disturbo di dismorfismo corporeo (BDD), è un disturbo psicologico in cui una persona è eccessivamente e ossessivamente preoccupata per un difetto percepito nel proprio aspetto fisico, spesso minimo o addirittura impercettibile agli altri. Chi ne soffre può passare molto tempo a confrontarsi allo specchio, evitare situazioni sociali o cercare costantemente rassicurazioni sull’aspetto. Questo può causare ansia, disagio intenso e interferire con la vita quotidiana.
Il disturbo riguarda la percezione distorta dell’immagine corporea: anche caratteristiche normali o lievemente imperfette possono essere vissute come gravi difetti, portando a ossessioni e pensieri negativi persistenti.
Alcuni personaggi famosi hanno apertamente condiviso la propria esperienza con la dismorfofobia o difficoltà simili legate all’immagine corporea. Megan Fox ha dichiarato di non riuscire a vedersi come la vedono gli altri e di aver lottato per accettare il proprio corpo nonostante l’enorme successo come attrice, rivelando un rapporto difficile con la propria immagine fin dall’adolescenza. Mentre Penn Badgley, noto per serie come You e Gossip Girl, ha parlato delle sue difficoltà con l’immagine corporea sin da giovane, spiegando come la percezione negativa del suo aspetto abbia influito sul suo benessere.
