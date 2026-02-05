Arrivano i set LEGO di KPop Demon Hunters

L’iniziativa nasce dall’incontro tra due brand globali che vogliono a estendere l’impatto narrativo del film attraverso il gioco creativo. L’obiettivo? Offrire ai fan un modo nuovo per esplorare l’immaginario di KPop Demon Hunters, traducendo personaggi e atmosfere in modelli costruibili per ampliare così l’esperienza oltre la visione cinematografica

L’universo di KPop Demon Hunters si prepara a uscire dallo schermo per trasformarsi in un’esperienza tangibile. LEGO e Netflix hanno annunciato una nuova collaborazione strategica destinata a concretizzarsi in una linea di prodotti ispirata a uno dei film più apprezzati del catalogo della piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L’accordo conferma la volontà di entrambe le aziende di rafforzare il legame tra intrattenimento cinematografico e prodotti da collezione, puntando su un franchise capace di attrarre un pubblico trasversale, dai più giovani agli adulti appassionati. Il progetto prenderà il via con il lancio di un primo set tematico LEGO, che sarà reso disponibile in pre-ordine nel corso della primavera. Questo set inaugurerà una roadmap più ampia che prevede l’arrivo di ulteriori prodotti nei prossimi anni: nuovi set ispirati all’universo del film verranno infatti distribuiti progressivamente fino al 2027. L’iniziativa suggerisce una partnership di lungo periodo, pensata per accompagnare nel tempo la popolarità del brand cinematografico e offrire ai fan esperienze sempre più articolate tra costruzione, gioco ed esposizione. In fondo a questo articolo potete guardare il video pubblicato nelle scorse ore sui canali Instagram di LEGO e KPop Demon Hunters per annunciare la loro collaborazione.

Tra intrattenimento e costruzione L’iniziativa nasce dall’incontro tra due marchi globali che condividono una forte attenzione allo storytelling e che puntano a estendere l’impatto narrativo del film attraverso il gioco creativo e l’interazione fisica. LEGO e Netflix intendono così valorizzare l’universo narrativo dell’opera andando oltre il semplice consumo audiovisivo, trasformandolo in un’esperienza partecipativa capace di coinvolgere il pubblico in modo più attivo e duraturo. L’obiettivo dichiarato è offrire ai fan un modo inedito per esplorare l’immaginario di KPop Demon Hunters, traducendone personaggi, ambientazioni e atmosfere in modelli costruibili che invitano alla sperimentazione e alla reinterpretazione personale. I set LEGO diventano quindi uno strumento per ampliare l’esperienza oltre la visione cinematografica, permettendo agli appassionati di ricreare scene iconiche, inventare nuove storie e approfondire il legame con il mondo del film attraverso il linguaggio universale del gioco creativo. Approfondimento Golden, la canzone di KPop Demon Hunters ha vinto il Golden Globe 2026

Le parole del Gruppo LEGO A commentare l’annuncio è stata Lena Dixen, SVP Product Group Core Businesses del Gruppo LEGO, che ha espresso entusiasmo per il progetto con queste parole: “Siamo al settimo cielo per questa nuova collaborazione! I fan di KPop Demon Hunters e dei mattoncini LEGO potranno unire le loro passioni e immergersi nell’universo del film che ha conquistato il mondo intero e non vedevamo l’ora di collaborare con Netflix su questo progetto." Una dichiarazione che sottolinea la volontà di intercettare una community già consolidata e di offrirle nuovi strumenti di coinvolgimento. Approfondimento Wicked, la LEGO pubblica un remake del trailer del film

Netflix e l’espansione dell’universo narrativo Anche Netflix ha ribadito il valore strategico dell’operazione. Marian Lee, Chief Marketing Officer di Netflix, ha spiegato: “Mentre KPop Demon Hunters continua a battere record sullo schermo e fuori, siamo felici di espandere questo universo anche nella vita reale e di collaborare con LEGO per una nuovissima collezione di set dal design ricercato." L’accento è posto sulla continuità tra successo mediatico e declinazioni fisiche del brand. Approfondimento KPop Demon Hunters miglior film d'animazione per il NY Film Critics