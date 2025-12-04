Versace, Dario Vitale lascia la direzione creativa

Dario Vitale non è più il direttore creativo di Versace , brand che lo aveva nominato successore di Donatella Versace lo scorso marzo , in concomitanza con il passaggio della stilista al ruolo di Chief Brand Ambassador. Dopo soli otto mesi Vitale, che era diventato responsabile delle collezioni maschili e femminili della casa di moda di Via del Gesù, lascia l'incarico, una separazione avvenuta di comune accordo con la società. Nella nota diffusa dai vertici del marchio, acquisito dal Gruppo Prada proprio nei giorni scorsi, i ringraziamenti e gli auguri a Vitale e dettagli sul futuro del marchio. La nuova direzione creativa sarà annunciata a tempo debito .

Vitale, unica sfilata a Milano lo scorso settembre

Dario Vitale e Versace si separano, lo si apprende da una nota diffusa dal brand italiano nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre.

Lo stilista concluderà il suo rapporto di lavoro il prossimo 12 dicembre, successivamente, sarà Emmanuel Gintzburger, CEO di Versace, a coordinare il team stilistico, fino all'arrivo di un nuovo direttore creativo.

"Desideriamo ringraziare sinceramente Dario per il suo straordinario contributo allo sviluppo della strategia creativa del brand durante questo periodo di transizione, e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti", si legge nella nota.

Al momento non ci sono post social sul profilo del marchio né su quello dello stilista su cui ci sono le foto delle recenti campagne del marchio per cui ha disegnato nell'ultimo anno.

Vitale, ex Miu Miu, ha realizzato per Versace la collezione Primavera/Estate 2026 presentandola a Milano lo scorso settembre, nell'ambito della Fashion Week, con una presentazione più intima rispetto alle precedenti e una collezione che riportava in passerella design e cromie di fine anni Ottanta e l'energia anni Novanta del marchio.

La separazione avviene all'indomani dell'acquisizione di Versace da parte del Gruppo Prada, un affare da 1,25 miliardi di euro, trattato con Capri Holdings che ha già avuto per effetto la nomina di Lorenzo Bertelli, figlio di Patrizio e di Miuccia Prada, a direttore esecutivo di Versace.

La notizia arriva anche a due giorni da quello che sarebbe stato il 79esimo compleanno di Gianni Versace, nato il 2 dicembre del 1946. Il leggendario stilista e fondatore dell'iconico marchio, è stato ricordato da sua sorella Donatella con un post che menziona lo storico passaggio di proprietà della casa di moda.

"Buon compleanno Gianni. Oggi è il tuo giorno e il giorno in cui Versace entra nella famiglia Prada. Sto pensando al sorriso che avresti avuto sul viso. Mi manchi, sempre", ha scritto la stilista.