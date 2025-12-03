Prada completa l'acquisizione di Versace, Lorenzo Bertelli presidente

Prada manda in porto l'acquisto di Versace e mette alla guida del brand, nella veste di presidente esecutivo, Lorenzo Bertelli, attuale direttore marketing e responsabile della Corporate social responsibility dell'intero gruppo, nonché figlio di Miuccia Prada e di Patrizio Bertelli. Come dalle attese Prada ha annunciato il completamento dell'acquisizione il 2 dicembre - lo stesso giorno in cui 80 anni fa è nato Gianni Versace - dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni normative richieste. A incassare 1,25 miliardi di euro è stato Capri Holdings, il gruppo americano con in portafoglio Michael Kors e Jimmy Choo, che aveva rilevato il brand dalla famiglia Versace nel 2018 per 2,1 miliardi di dollari (1,8 miliardi di euro).

Il messaggio di Donatella Versace

Donatella Versace ha celebrato la coincidenza delle due date: "Buon compleanno Gianni. Oggi è il tuo giorno e il giorno in cui Versace si unisce alla famiglia Prada. Penso al sorriso che avresti avuto sul tuo viso. Mi manchi, sempre", ha scritto in un post su Instagram. Ora la sfida del gruppo milanese è di riuscire a rilanciare il marchio della Medusa. Si tratta di un impegno che richiederà anni, un paio per le sinergie produttive, un altro ancora per il resto. Di sicuro, salvo non si presentino occasioni d'acquisto, l'impegno non consentirà di fare altre acquisizioni secondo quanto ha indicato il ceo di Prada Andrea Guerra la scorsa settimana. Inizialmente Bertelli troverà in Versace l'amministratore delegato Emmanuel Gintzburger e il direttore creativo Dario Vitale, che ha preso dallo scorso aprile il posto di Donatella Versace. Poi si vedrà.

Un marchio prestigioso

"Quando chiediamo in giro quale sia la portata globale di Versace, è sempre tra i primi cinque nomi che vengono citati in tutto il mondo", ha affermato più volte Bertelli. "Quindi il marchio è molto più grande del suo fatturato attuale e noi siamo sempre pronti ad affrontare missioni difficili, come cercare di riportare l'azienda alla grandezza del suo marchio". Pur riconoscendo che Versace è oggi molto lontano dal periodo di massimo splendore raggiunto negli anni Ottanta e Novanta, l'acquisto del brand è stata definita "scelta strategica" per il gruppo Prada. "Mettiamo un altro pezzetto di motore dentro la nostra carrozzeria, che è Versace. Sarà un lavoro di lungo periodo, però sono sicuro che quello sarà un altro elemento che ci può portare a una scala che io reputo essere la scala a cui un giorno dobbiamo arrivare", ha osservato Guerra pochi giorni fa.