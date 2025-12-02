Grande Fratello 2025, eliminato Mattia. Jonas in finale

Mattia ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello. Jonas in finale. Al televoto quattro inquilini: Rasha, Francesca, Simone e Domenico

Simona Ventura ha condotto la terzultima puntata dell’edizione 2025 del Grande Fratello . Eliminato Mattia, in finale Jonas. Al ballottaggio quattro concorrenti: Rasha, Francesca, Simone e Domenico. I due inquilini meno votati dovranno lasciare la casa nel corso della semifinale.

grande fratello, cos’è successo lunedì 1° dicembre

Lunedì 1° dicembre Simona Ventura ha accompagnato il pubblico nel corso dell’undicesimo appuntamento del Grande Fratello. In studio Ascanio Pacelli, Floriana Secondi, Cristina Plevani (FOTO) e Sonia Bruganelli per commentare quanto accaduto nella casa più spiata del piccolo schermo negli ultimi giorni.

La conduttrice ha dato il via all’appuntamento con l’incontro tra Domenico e la fidanzata Valentina. Dopo un riavvicinamento del ragazzo con la coinquilina Benedetta, Valentina ha voluto mandare un nuovo messaggio al fidanzato mettendo un punto alla storia: “Il 9 dicembre sarebbero stati nove anni. Ho capito che io non sono la persona per te, io non sono la persona che ti completa. Sono arrivata qui per avvisarti: quella persona a me da fa fastidio”. Sorpresa per Omer che ha potuto riabbracciare il fratello Mursit, mentre Donatella ha rivisto il marito Andrea.

Spazio al verdetto del televoto tra Grazia, Jonas, Omer e Mattia, quest’ultimo definitivamente eliminato. Jonas ha staccato un biglietto per l’appuntamento conclusivo grazie al 45,85% dei voti del pubblico a casa. Il ragazzo è il secondo finalista dopo Giulia. In casa Dolce Dona, concorrente del GF Vip in Kosovo.