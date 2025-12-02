Offerte Sky
Grande Fratello 2025, eliminato Mattia. Jonas in finale

Matteo Rossini

Mattia ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello. Jonas in finale. Al televoto quattro inquilini: Rasha, Francesca, Simone e Domenico

Simona Ventura ha condotto la terzultima puntata dell’edizione 2025 del Grande Fratello. Eliminato Mattia, in finale Jonas. Al ballottaggio quattro concorrenti: Rasha, Francesca, Simone e Domenico. I due inquilini meno votati dovranno lasciare la casa nel corso della semifinale.

grande fratello, cos’è successo lunedì 1° dicembre

Lunedì 1° dicembre Simona Ventura ha accompagnato il pubblico nel corso dell’undicesimo appuntamento del Grande Fratello. In studio Ascanio Pacelli, Floriana Secondi, Cristina Plevani (FOTO) e Sonia Bruganelli per commentare quanto accaduto nella casa più spiata del piccolo schermo negli ultimi giorni.

 

La conduttrice ha dato il via all’appuntamento con l’incontro tra Domenico e la fidanzata Valentina. Dopo un riavvicinamento del ragazzo con la coinquilina Benedetta, Valentina ha voluto mandare un nuovo messaggio al fidanzato mettendo un punto alla storia: “Il 9 dicembre sarebbero stati nove anni. Ho capito che io non sono la persona per te, io non sono la persona che ti completa. Sono arrivata qui per avvisarti: quella persona a me da fa fastidio”. Sorpresa per Omer che ha potuto riabbracciare il fratello Mursit, mentre Donatella ha rivisto il marito Andrea.

 

Spazio al verdetto del televoto tra Grazia, Jonas, Omer e Mattia, quest’ultimo definitivamente eliminato. Jonas ha staccato un biglietto per l’appuntamento conclusivo grazie al 45,85% dei voti del pubblico a casa. Il ragazzo è il secondo finalista dopo Giulia. In casa Dolce Dona, concorrente del GF Vip in Kosovo.

Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Subito dopo l’eliminazione, Mattia ha dichiarato in un video pubblicato dal profilo Instagram del Grande Fratello: “Allora, siamo qui fuori, siamo usciti dopo sessanta giorni da questa fantastica casa. È emozionantissimo. Sono triste e felice allo stesso tempo. Triste perché ho lasciato persone veramente importanti là dentro e felice perché vado a ritrovare persone altrettanto importanti per me là fuori”. Il ragazzo ha concluso: “Spero di essere cresciuto personalmente e questo lo scoprirò solo vivendo lì fuori".

Grande Fratello 2025, Giulia è la prima finalista

Dopo aver annunciato un provvedimento disciplinare per Simone e Domenico, entrambi direttamente al televoto, la conduttrice ha dato il via alle nomination. Al ballottaggio anche Rasha e Francesca. I due concorrenti meno votati dovranno abbandonare definitivamente la casa nel corso del prossimo appuntamento. Simona Ventura (FOTO) ha annunciato che la finale del reality-show si terrà lunedì 15 dicembre.

Grande Fratello, 24 anni dalla 1° edizione: i concorrenti oggi. FOTO

Da Maria Antonietta Tilloca a Francesca Piri passando per Marina La Rosa, Lorenzo Battistello e Roberta Beta, ecco i concorrenti a ventiquattro anni di distanza dalla messa in onda della prima puntata del reality show

