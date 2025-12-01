Offerte Black Friday
Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Attesa per il risultato del televoto tra Grazia, Jonas, Mattia e Omer. Il ballottaggio decreterà un nuovo eliminato e il secondo finalista di questa edizione del reality-show. Al momento Giulia è la prima inquilina ad aver staccato un biglietto per la serata conclusiva

Undicesimo appuntamento con l’edizione 2025 del Grande Fratello. Lunedì 1° dicembre Simona Ventura condurrà la nuova puntata del reality-show. Attesa per il televoto che decreterà il nuovo concorrente costretto ad abbandonare la casa più spiata del piccolo schermo e il secondo finalista.

grande fratello 2025, le anticipazioni di lunedì 1° dicembre

 

Tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello. Simona Ventura (FOTO) ripercorrerà gli avvenimenti degli ultimi giorni, in studio Sonia Bruganelli e i tre panelisti Cristina Plevani (FOTO), Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Stando alle anticipazioni diffuse dal sito ufficiale del programma televisivo, previste sorprese e decisioni importanti. Domenico sarà protagonista di un incontro, massimo riserbo sui dettagli. Inoltre, come svelato nel corso del decimo appuntamento, Dolce, concorrente del Grande Fratello VIP in Kosovo, farà il suo ingresso nella casa di Cinecittà.

 

Spazio anche a Donatella, chiamata a fare una scelta importante tra casa e cuore. Al centro ovviamente anche il risultato del televoto che deciderà il nuovo eliminato tra Grazia, Jonas, Mattia e Omer. Inoltre, il ballottaggio decreterà il secondo finalista di questa edizione. Al momento Giulia è la prima inquilina ad aver staccato un biglietto per la serata conclusiva.

Grande Fratello 2025, Giulia è la prima finalista

Ivana, recentemente eliminata dalla casa del Grande Fratello, ha ripercorso la sua avventura in un post condiviso dal profilo Instagram del reality-show: “Tanto felice e  tanto grata di essere stata selezionata”. La concorrente ha aggiunto: “Devo dire che speravo di creare dei legami sinceri, anche se il gioco effettivamente non prevedeva questo, non mi aspettavo però di creare così tanti bei rapporti”.

 

Ivana ha poi parlato del suo legame con Donatella: "Secondo me potrebbe dare ancora di più la mia Donatella perché è tanto, però a volte la nostalgia di casa le fa un attimo perdere il filo logico". Infine, l’ex inquilina ha dichiarato: “Sicuramente mi sono pentita di essere stata troppo me, ovvero troppo buona, troppo disponibile, troppo paziente. Tornassi indieto sarei sicuramente un pochino più stratega”.

Grande Fratello, eliminate Flaminia e Ivana
Immagine tratta dal profilo Instagram @mariaantoniettatilloca

Grande Fratello, 24 anni dalla 1° edizione: i concorrenti oggi. FOTO

Da Maria Antonietta Tilloca a Francesca Piri passando per Marina La Rosa, Lorenzo Battistello e Roberta Beta, ecco i concorrenti a ventiquattro anni di distanza dalla messa in onda della prima puntata del reality show

