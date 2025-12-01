Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Attesa per il risultato del televoto tra Grazia, Jonas, Mattia e Omer. Il ballottaggio decreterà un nuovo eliminato e il secondo finalista di questa edizione del reality-show. Al momento Giulia è la prima inquilina ad aver staccato un biglietto per la serata conclusiva

grande fratello 2025, le anticipazioni di lunedì 1° dicembre

Tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello. Simona Ventura (FOTO) ripercorrerà gli avvenimenti degli ultimi giorni, in studio Sonia Bruganelli e i tre panelisti Cristina Plevani (FOTO), Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Stando alle anticipazioni diffuse dal sito ufficiale del programma televisivo, previste sorprese e decisioni importanti. Domenico sarà protagonista di un incontro, massimo riserbo sui dettagli. Inoltre, come svelato nel corso del decimo appuntamento, Dolce, concorrente del Grande Fratello VIP in Kosovo, farà il suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Spazio anche a Donatella, chiamata a fare una scelta importante tra casa e cuore. Al centro ovviamente anche il risultato del televoto che deciderà il nuovo eliminato tra Grazia, Jonas, Mattia e Omer. Inoltre, il ballottaggio decreterà il secondo finalista di questa edizione. Al momento Giulia è la prima inquilina ad aver staccato un biglietto per la serata conclusiva.