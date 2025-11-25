Grande Fratello 2025, Giulia è la prima finalista

Simona Ventura ha aperto la puntata parlando della storia d’amore di Omer e Rasha , quest’ultima destinataria di una lettera da parte del suo ex fidanzato. L’inquilina ha dichiarato: “Ha sempre voluto tarparmi le ali, sempre”. La concorrente ha aggiunto: “Ha cercato di togliermi l’indipendenza in tutti i modi possibili e immaginabili e questa cosa che io sia al Grande Fratello è la cosa che odia di più”. Infine, Rasha ha concluso: “Sono felicissima di essermi ripresa la vita in mano, mia madre mi vedeva ed era disperata”.

Successivamente, la conduttrice ha chiamato in studio Omer e Jonas per un confronto faccia a faccia. Grazia è stata protagonista di una sorpresa da parte del padre, mentre Domenico ha ricevuto un messaggio della fidanzata Valentina. Il concorrente ha commentato: “Per l’ennesima volta, sono sempre qui a dire che tutto questo a me fa male. Mi dispiace, però questo percorso è sempre stato divertirmi e forse tornare indietro di dieci anni. Negli anni ho sempre lavorato e pensato agli altri, e mai a me. Lavoro da quando avevo quattordici anni, ho sempre pensato alla mia famiglia. Credo di meritarmelo un po’ anch’io, mi dispiace per tutto quello che dice, ma sa che questa scelta è stata fatta da entrambi”.

Sonia Bruganelli ha preso le difese del ragazzo: “Non posso dire che tu stia mancando di rispetto a qualcuno, anzi, ci stai facendo divertire, poi ti stai divertendo e ti stai prendendo quello che ti spetta: un po’ di leggerezza”.