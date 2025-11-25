Offerte Black Friday
Grande Fratello 2025, Giulia è la prima finalista. Quattro concorrenti al televoto

Spettacolo

Matteo Rossini

Giulia è la prima finalista di questa edizione del reality-show. Al televoto Omer, Grazia, Jonas e Mattia. In arrivo Dolce, concorrente del Grande Fratello VIP in Kosovo

Decimo appuntamento con l’edizione 2025 del Grande Fratello. Lunedì 24 novembre Simona Ventura, affiancata da Cristina Plevani (FOTO), Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli, ha condotto la decima puntata del reality-show. Al televoto quattro concorrenti: Omer, Grazia, Jonas e Mattia.

grande fratello, cos’è successo lunedì 24 novembre

Simona Ventura ha aperto la puntata parlando della storia d’amore di Omer e Rasha, quest’ultima destinataria di una lettera da parte del suo ex fidanzato. L’inquilina ha dichiarato: “Ha sempre voluto tarparmi le ali, sempre”. La concorrente ha aggiunto: “Ha cercato di togliermi l’indipendenza in tutti i modi possibili e immaginabili e questa cosa che io sia al Grande Fratello è la cosa che odia di più”. Infine, Rasha ha concluso: “Sono felicissima di essermi ripresa la vita in mano, mia madre mi vedeva ed era disperata”.

Successivamente, la conduttrice ha chiamato in studio Omer e Jonas per un confronto faccia a faccia. Grazia è stata protagonista di una sorpresa da parte del padre, mentre Domenico ha ricevuto un messaggio della fidanzata Valentina. Il concorrente ha commentato: “Per l’ennesima volta, sono sempre qui a dire che tutto questo a me fa male. Mi dispiace, però questo percorso è sempre stato divertirmi e forse tornare indietro di dieci anni. Negli anni ho sempre lavorato e pensato agli altri, e mai a me. Lavoro da quando avevo quattordici anni, ho sempre pensato alla mia famiglia. Credo di meritarmelo un po’ anch’io, mi dispiace per tutto quello che dice, ma sa che questa scelta è stata fatta da entrambi”.

 

Sonia Bruganelli ha preso le difese del ragazzo: “Non posso dire che tu stia mancando di rispetto a qualcuno, anzi, ci stai facendo divertire, poi ti stai divertendo e ti stai prendendo quello che ti spetta: un po’ di leggerezza”.

In seguito, Simona Ventura (FOTO) ha svelato l’esito del televoto annunciando la vittoria di Giulia, divenuta quindi la prima finalista di questa edizione. Nulla di fatto per Francesca, Donatella, Rasha, Simone e Omer.

 

Nella parte conclusiva della puntata, la conduttrice ha dato il via alle nomination aprendo successivamente un nuovo televoto dal doppio esito tra Omer, Grazia, Jonas e Mattia. Il concorrente più votato staccherà un biglietto per la finale e l’inquilino meno votato sarà definitivamente eliminato. Il verdetto sarà svelato nell’undicesima puntata del reality-show. Infine, annunciato l’arrivo di Dolce, concorrente del Grande Fratello VIP in Kosovo.

