Grande Fratello, i concorrenti al televoto e le anticipazioni

Matteo Rossini

Attesa per il risultato del televoto che decreterà il primo finalista di questa edizione tra Francesca, Donatella, Giulia, Omer, Rasha e Simone. In studio i panelisti Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. Confermata anche la presenza di Sonia Bruganelli

Decimo appuntamento con il Grande Fratello. Lunedì 24 novembre Simona Ventura (FOTO) accompagnerà il pubblico nel corso della nuova puntata dell’edizione 2025 del reality-show. Presenti in studio i panelisti Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. Confermata anche la presenza di Sonia Bruganelli.

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di lunedì 24 settembre

Tutto pronto per il nuovo appuntamento con il reality-show. Simona Ventura tornerà al centro dello studio per raccontare quanto accaduto all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Presenti gli ex concorrenti Cristina Plevani (FOTO), Floriana Secondi e Ascanio Pacelli in qualità di opinionisti. Annunciata anche la presenza di Sonia Bruganelli, opinionista di due edizioni VIP del Grande Fratello.

 

Stando a quanto recentemente rivelato dal sito ufficiale della trasmissione, Omer e Jonas saranno chiamati a parlare del loro rapporto conflittuale in un faccia a faccia in studio. Grazia riceverà una sorpresa da parte del padre. Spazio al risultato del televoto che decreterà il primo finalista di questa edizione tra Francesca, Donatella, Giulia, Omer, Rasha e Simone. Annunciata una nuova busta rossa, massimo riserbo sul destinatario. Inoltre, Marina La Rosa, concorrente della prima storica edizione del reality-show, è tornata in casa per incontrare Donatella e Grazia. L’ex inquilina ha anticipato in un filmato: “Sono di nuovo qui e sto aspettando due persone. Due persone molto particolari, molto diverse tra loro e sono proprio curiosa di capire che cosa mi racconteranno”.

Grande Fratello, eliminate Flaminia e Ivana

Nella nona puntata, andata in onda lunedì 17 novembre, i telespettatori hanno deciso di eliminare definitivamente Flaminia e Ivana. Dopo l’uscita, Flaminia ha commentato: “È stata un’esperienza che in qualche modo mi ha cambiato, quindi comunque felicissima così”.

 

Ivana ha invece dichiarato in un video condiviso sul profilo Instagram del Grande Fratello che conta più di 1.700.000 follower: “Io sono questa: una persona pura, buona e non mi piacciono determinate dinamiche. E quindi avevo le ore contate, va benissimo”. Altri quattro concorrenti hanno lasciato la casa dall’inizio del programma: Giulio, Bena, Matteo e Francesco.

Grande Fratello, cos’è successo nella puntata di lunedì 10 novembre
Grande Fratello, 24 anni dalla 1° edizione: i concorrenti oggi. FOTO

Da Maria Antonietta Tilloca a Francesca Piri passando per Marina La Rosa, Lorenzo Battistello e Roberta Beta, ecco i concorrenti a ventiquattro anni di distanza dalla messa in onda della prima puntata del reality show

