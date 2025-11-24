Grande Fratello, i concorrenti al televoto e le anticipazioni

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di lunedì 24 settembre

Tutto pronto per il nuovo appuntamento con il reality-show. Simona Ventura tornerà al centro dello studio per raccontare quanto accaduto all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Presenti gli ex concorrenti Cristina Plevani (FOTO), Floriana Secondi e Ascanio Pacelli in qualità di opinionisti. Annunciata anche la presenza di Sonia Bruganelli, opinionista di due edizioni VIP del Grande Fratello.

Stando a quanto recentemente rivelato dal sito ufficiale della trasmissione, Omer e Jonas saranno chiamati a parlare del loro rapporto conflittuale in un faccia a faccia in studio. Grazia riceverà una sorpresa da parte del padre. Spazio al risultato del televoto che decreterà il primo finalista di questa edizione tra Francesca, Donatella, Giulia, Omer, Rasha e Simone. Annunciata una nuova busta rossa, massimo riserbo sul destinatario. Inoltre, Marina La Rosa, concorrente della prima storica edizione del reality-show, è tornata in casa per incontrare Donatella e Grazia. L’ex inquilina ha anticipato in un filmato: “Sono di nuovo qui e sto aspettando due persone. Due persone molto particolari, molto diverse tra loro e sono proprio curiosa di capire che cosa mi racconteranno”.