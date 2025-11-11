Grande Fratello, cos’è successo nella puntata di lunedì 10 novembre

Al televoto eliminatorio Domenico, Giulia, Rasha, Flaminia e la coppia formata da Francesca e Simone. Spazio al bacio tra Jonas e Anita. Scontro in studio tra Donatella e Francesco

Lunedì 10 novembre Simona Ventura (FOTO) ha condotto l’ottavo appuntamento con l’edizione 2025 del Grande Fratello. Al centro il bacio tra Anita e Jonas, il confronto tra Francesca e Donatella e la fine della relazione di Domenico con Valentina.

grande fratello, la puntata di lunedì 10 novembre Nuovo appuntamento con il reality-show. Simona Ventura, affiancata dai tre panelisti Ascanio Pacelli, Cristina Plevani (FOTO) e Floriana Secondi, ha accompagnato i telespettatori nel corso dell’ottava puntata del programma televisivo. Presente in studio anche Sonia Bruganelli, opinionista di due edizioni del Grande Fratello VIP. La conduttrice ha dato il via alla puntata con l’incontro tra Domenico e Simona, mamma della concorrente Benedetta. Inoltre, l’inquilino ha ricevuto una lettera da parte della fidanzata Valentina che ha annunciato su Instagram: “Io personalmente, Valentina, metto fine a tutta la mia storia! Perché poi devo passare anche per quella che non sono, a me non sta bene”. Il concorrente ha commentato: “Non era mia intenzione arrivare a tutto questo”. Approfondimento Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Confronto in studio tra Francesca e Donatella, quest’ultima al centro di un dibattito acceso con Francesco Rana, quarto eliminato di questa edizione. Dopo aver parlato del bacio con Jonas, Anita ha potuto incontrare Vincent, compagno della mamma scomparsa recentemente. La concorrente in merito all’avvicinamento all’interno della casa: “C’è un'affinità che non ho mai trovato prima con una persona. Lo ricerco, ho bisogno del contatto fisico”. Ascanio Pacelli ha commentato: “Io faccio il tifo per voi perché vi siete lasciati andare e avete dimostrato un'alchimia che è arrivata prima del bacio”. Approfondimento Grande Fratello, eliminato Francesco. Aperto un nuovo televoto