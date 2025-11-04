Grande Fratello, eliminato Francesco. Aperto un nuovo televoto

Francesco ha lasciato definitivamente il reality-show. Al televoto Grazia, Domenico, Giulia e la coppia formata da Francesca e Simone. Il concorrente meno votato sarà il primo candidato al prossimo televoto eliminatorio. Ospite in casa Claudio Amendola
Simona Ventura ha condotto la nuova puntata dell’edizione 2025 del Grande Fratello. In studio i panelisti Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani (FOTO). Presente anche Sonia Bruganelli per commentare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo.
GRANDE FRATELLO, COS'è SUCCESSO LUNEDì 3 NOVEMBRE
Lunedì 3 novembre Simona Ventura (FOTO) ha guidato i telespettatori nel corso della settima puntata dell’edizione 2025 del reality-show. Presenti Ascanio Pacelli, Floriana Secondi, Cristina Plevani e Sonia Bruganelli. Benedetta e Valentina, compagna del concorrente Domenico, sono state protagoniste di un nuovo incontro chiarificatore. Spazio alla sorpresa di Claudio Amendola (FOTO) per Donatella e a quella di Basima per la figlia Rasha. La mamma della concorrente ha incontrato anche Omer.
Successivamente, la conduttrice ha svelato l’esito del televoto annunciando l’eliminazione di Francesco poiché scelto dal 9,79% del pubblico a casa contro il 37,64% per Jonas, il 33,51% per Mattia e il 19,05% per la coppia formata da Francesca e Simone. Accolto in studio da Simona Ventura, Francesco ha parlato della sua esperienza all’interno del reality-show: “Sono un po’ deluso, ma sto bene, però mi rendo conto di non essere una persona che sa fare spettacolo, ho tante idee, sono stato me stesso”. L’inquilino ha aggiunto: “Purtroppo il tempo è stato poco nella casa, un mese è passato in maniera troppo veloce”.
Approfondimento
Grande Fratello, Valentina nella casa. Quattro concorrenti al televoto
Nella parte conclusiva del programma televisivo, Simona Ventura ha dato il via alle attese nomination. Immuni ben cinque concorrenti: Ivana, Omer, Rasha, Anita e Flaminia. Al ballottaggio Giulia, Domenico, Grazia e la coppia composta da Simone e Francesca. Il concorrente meno votato diverrà il primo candidato al prossimo televoto eliminatorio. L’esito sarà svelato nella nuova puntata del Grande Fratello in programma giovedì 6 novembre.
Oltre a Francesco, altri tre concorrenti hanno già lasciato la trasmissione dal suo inizio nel mese di settembre, ovvero Giulio, Bena e Matteo. Giulio ha parlato del suo percorso in un video pubblicato su Instagram: "Oggi che sono fuori ho potuto apprezzare l’esperienza di vivere due settimane all’interno della casa del Grande Fratello. Ed è una cosa che rifarei altre mille volte, non cambiando nulla".
Approfondimento
Grande Fratello, eliminato Matteo. Tre concorrenti al televoto
Immagine tratta dal profilo Instagram @mariaantoniettatilloca
Grande Fratello, 24 anni dalla 1° edizione: i concorrenti oggi. FOTO
Da Maria Antonietta Tilloca a Francesca Piri passando per Marina La Rosa, Lorenzo Battistello e Roberta Beta, ecco i concorrenti a ventiquattro anni di distanza dalla messa in onda della prima puntata del reality show