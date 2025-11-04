Grande Fratello, eliminato Francesco. Aperto un nuovo televoto

Francesco ha lasciato definitivamente il reality-show. Al televoto Grazia, Domenico, Giulia e la coppia formata da Francesca e Simone. Il concorrente meno votato sarà il primo candidato al prossimo televoto eliminatorio. Ospite in casa Claudio Amendola

GRANDE FRATELLO, COS'è SUCCESSO LUNEDì 3 NOVEMBRE

Lunedì 3 novembre Simona Ventura (FOTO) ha guidato i telespettatori nel corso della settima puntata dell’edizione 2025 del reality-show. Presenti Ascanio Pacelli, Floriana Secondi, Cristina Plevani e Sonia Bruganelli. Benedetta e Valentina, compagna del concorrente Domenico, sono state protagoniste di un nuovo incontro chiarificatore. Spazio alla sorpresa di Claudio Amendola (FOTO) per Donatella e a quella di Basima per la figlia Rasha. La mamma della concorrente ha incontrato anche Omer.

Successivamente, la conduttrice ha svelato l’esito del televoto annunciando l’eliminazione di Francesco poiché scelto dal 9,79% del pubblico a casa contro il 37,64% per Jonas, il 33,51% per Mattia e il 19,05% per la coppia formata da Francesca e Simone. Accolto in studio da Simona Ventura, Francesco ha parlato della sua esperienza all’interno del reality-show: “Sono un po’ deluso, ma sto bene, però mi rendo conto di non essere una persona che sa fare spettacolo, ho tante idee, sono stato me stesso”. L’inquilino ha aggiunto: “Purtroppo il tempo è stato poco nella casa, un mese è passato in maniera troppo veloce”.