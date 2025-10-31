Offerte Sky
Grande Fratello, Valentina nella casa. Quattro concorrenti al televoto

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Al ballottaggio quattro concorrenti: Francesco, Jonas, Mattia e la coppia formata da Francesca e Simone. Valentina, fidanzata di Domenico, trascorrerà alcuni giorni all’interno della casa del Grande Fratello

Giovedì 30 ottobre Simona Ventura ha condotto il sesto appuntamento con l’edizione 2025 del Grande Fratello. In studio i panelisti Cristina Plevani (FOTO), Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Presente anche Sonia Bruganelli, tornata per commentare le vicissitudini degli ultimi giorni. Al televoto Francesco, Jonas, Mattia e la coppia formata da Francesca e Simone.

grande fratello, cos'è successo giovedì 30 ottobre

Simona Ventura (FOTO) ha accompagnato il pubblico nel corso della sesta serata raccontando storie, attriti e avvicinamenti degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Riflettori sull'equilibrio delicato di Omer e Jonas, spazio anche al rapporto tra Simone e suo padre Alessio. L’uomo ha varcato la soglia della porta rossa per un incontro emozionante: “Simone, scusami. Mi dispiace tanto di come siano andate a finire le cose. Sei la cosa più bella che abbia fatto, sei me”. Infine, Alessio ha concluso: “Ci sono e ci sarò sempre”. Successivamente, l’uomo ha rivisto Francesca, madre di Simone e anche lei concorrente di questa edizione del reality-show.

Approfondimento

Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Dopo l’incontro di pochi giorni fa, Valentina è tornata in casa per comprendere meglio il rapporto tra il fidanzato Domenico e Benedetta: “Visto e considerato che qui siete in una bolla, da stasera in poi sarò ospite con voi di questa bolla, per un paio di giorni, per capire questa amicizia. Non sarò la campagna di Domenico, ma solo Valentina”. La ragazza ha aggiunto: “Sono trenta giorni che fuori vedo scheletri negli armadi, quindi penso che oggi tocchi a me comprendere come lui si trovi in questa bolla”. Domenico ha commentato: “Mi fa piacere che sia ospite di questa casa”.

Approfondimento

Grande Fratello, eliminato Matteo. Tre concorrenti al televoto

Nella parte conclusiva dell’appuntamento, Simona Ventura ha dato il via alle attese nomination. Immuni quattro concorrenti: Domenico, Anita, Ivana e Omer. Dopo il giro di votazioni, Jonas, Mattia e la coppia formata da Francesca e Simone hanno raggiunto Francesco al ballottaggio. L’esito del televoto sarà svelato durante la settima puntata del Grande Fratello.

 

Dall’inizio della trasmissione televisiva, tre concorrenti hanno già abbandonato la casa, ovvero Giulio, Bena e più recentemente Matteo nel corso del quinto appuntamento.

