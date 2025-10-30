Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Francesco, Donatella e Jonas sono i tre inquilini al ballottaggio. Il concorrente meno votato diverrà il primo candidato al televoto eliminatorio. Valentina, fidanzata di Domenico, tornerà nella casa. Presenti i panelisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. In studio anche Sonia Bruganelli
Questa sera, giovedì 30 ottobre, Simona Ventura (FOTO) tornerà alla guida dell’edizione 2025 del Grande Fratello. La conduttrice accompagnerà il pubblico nel corso del sesto appuntamento, attesa per il verdetto del televoto che decreterà il nome del primo concorrente candidato al ballottaggio eliminatorio. Inoltre, annunciato il ritorno di Valentina, fidanzata di Domenico
grande fratello, le anticipazioni di giovedì 30 ottobre
A distanza di pochi giorni dalla quarta puntata, andata in onda nella serata di lunedì 27 ottobre, Simona Ventura sarà protagonista di un nuovo appuntamento del reality-show. Presenti in studio i tre panelisti Cristina Plevani (FOTO), Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, ai quali si affiancherà anche Sonia Bruganelli, chiamata nuovamente a commentare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata d’Italia dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista in due edizioni del Grande Fratello VIP.
Tra i momenti più attesi della puntata, spicca l’esito del televoto tra Francesco, Donatella e Jonas. Dall’inizio di questa edizione, il pubblico a casa ha già eliminato tre concorrenti, ovvero Matteo, Bena e Giulio.
Giulio Carotenuto ha parlato della sua eliminazione in un post condiviso su Instagram :“Non ho né pianto, né sorriso. Non me l’aspettavo”. L’ex inquilino ha aggiunto: “Oggi che sono fuori ho potuto apprezzare l’esperienza di vivere due settimane all’interno della casa del Grande Fratello. Ed è una cosa che rifarei altre mille volte, non cambiando nulla”.
Stando alle anticipazioni pubblicate, Valentina sarà protagonista di un nuovo confronto con il fidanzato Domenico. La pagina Instagram del programma televisivo ha rivelato che la ragazza resterà nella casa, ma al momento non è dato sapere se in qualità di ospite o di concorrente.
Inoltre, Simone potrà rivedere il padre. La conduttrice ha commentato l'avvenimento in un post su Instagram: “Spero che questo possa essere un primo passo per aiutarli a risolvere la loro distanza che oggi sembra incolmabile”. Infine, spazio al rapporto complicato tra Omer e Jonas.