Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Francesco, Donatella e Jonas sono i tre inquilini al ballottaggio. Il concorrente meno votato diverrà il primo candidato al televoto eliminatorio. Valentina, fidanzata di Domenico, tornerà nella casa. Presenti i panelisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. In studio anche Sonia Bruganelli

grande fratello, le anticipazioni di giovedì 30 ottobre

A distanza di pochi giorni dalla quarta puntata, andata in onda nella serata di lunedì 27 ottobre, Simona Ventura sarà protagonista di un nuovo appuntamento del reality-show. Presenti in studio i tre panelisti Cristina Plevani (FOTO), Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, ai quali si affiancherà anche Sonia Bruganelli, chiamata nuovamente a commentare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata d’Italia dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista in due edizioni del Grande Fratello VIP.

Tra i momenti più attesi della puntata, spicca l’esito del televoto tra Francesco, Donatella e Jonas. Dall’inizio di questa edizione, il pubblico a casa ha già eliminato tre concorrenti, ovvero Matteo, Bena e Giulio.

Giulio Carotenuto ha parlato della sua eliminazione in un post condiviso su Instagram :“Non ho né pianto, né sorriso. Non me l’aspettavo”. L’ex inquilino ha aggiunto: “Oggi che sono fuori ho potuto apprezzare l’esperienza di vivere due settimane all’interno della casa del Grande Fratello. Ed è una cosa che rifarei altre mille volte, non cambiando nulla”.