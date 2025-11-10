Offerte Black Friday
Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Al ballottaggio quattro concorrenti: la coppia formata da Francesca e Simone, Grazia, Domenico e Giulia. Annunciata una busta rossa dal contenuto segreto

Questa sera, lunedì 10 novembre, Simona Ventura condurrà una nuova puntata del Grande Fratello. Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il nome del primo candidato al prossimo ballottaggio eliminatorio. Annunciata anche una nuova busta rossa.

grande fratello, le anticipazioni di lunedì 10 novembre

 

Simona Ventura tornerà alla guida del reality-show. A distanza di una settimana dal precedente appuntamento, la conduttrice accompagnerà i telespettatori nel corso della nuova puntata del Grande Fratello. Presenti in studio i tre panelisti, ovvero Cristina Plevani (FOTO), Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Confermata anche la presenza di Sonia Bruganelli per commentare le vicissitudini all’interno della casa più spiata d’Italia.

 

Lunedì 3 novembre i concorrenti del Grande Fratello sono stati protagonisti delle nuove nomination mandando al ballottaggio quattro inquilini: la coppia formata da Francesca e Simone, Grazia, Domenico e Giulia. Attesa per il verdetto che decreterà il nome del primo candidato al prossimo televoto eliminatorio.

Inoltre, il sito ufficiale del reality-show ha diffuso altre anticipazioni della nuova puntata. Annunciata l’apertura di una busta rossa dal contenuto misterioso. Massimo riserbo sul destinatario della missiva. Rivelato l’ingresso della mamma di Benedetta nella casa e spazio a una sorpresa per Anita e al confronto tra Donatella e Francesca.

In una serie di video condivisi dal profilo Instagram del reality-show, Matteo, terzo eliminato di questa edizione, ha ripercorso la sua esperienza all’interno del reality-show: “Ripensando al mio ingresso nella casa, a dir la verità non ero pronto a tutto, però facevo finta di esserlo”. L’ex concorrente ha aggiunto: “Non mi ha deluso nessuno all’interno della casa, sono stati tutti dei ragazzi fantastici, ovviamente c’era una grande differenza d’età”.

 

Infine, Matteo ha concluso: “Sinceramente, quando ho sentito il mio nome, pensavo sarebbe arrivata la mia ora, come si dice. Ne ero consapevole anche perché avevo posto delle regole che a molti non andavano bene essendo il più vecchio, il più anziano. E forse questa cosa è stata percepita male anche fuori”.

