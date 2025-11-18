Grande Fratello, eliminate Flaminia e Ivana

Eliminate definitivamente Flaminia e Ivana. Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone sono i sei inquilini al televoto per il primo posto in finale

Lunedì 17 novembre Simona Ventura ha condotto la nona puntata del Grande Fratello. Eliminate definitivamente Ivana e Flaminia. Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone al televoto per il primo posto in finale.

grande fratello, cos’è successo lunedì 17 novembre Nuovo appuntamento con l’edizione 2025 del celebre reality-show. Simona Ventura ha accompagnato il pubblico nel corso della serata, presenti in studio Floriana Secondi, Ascanio Pacelli, Cristina Plevani (FOTO) e Sonia Bruganelli. Mattia ha rivisto la fidanzata Carlotta scoprendo di non essere stato lasciato, mentre Giulia ha potuto riabbracciare i suoi cinque fratelli. Spazio anche al rapporto tra Omer e Rasha. Simona Ventura ha poi svelato l’esito del televoto annunciando l’eliminazione di Flaminia poiché supportata dal 7,58% dei telespettatori contro il 32,79% per Rasha, il 23,69% per Domenico, il 19,05% per Giulia e il 16,89% per la coppia formata da Francesca e Simone. Flaminia ha dichiarato: “Sono uscita, non ci sto capendo niente, non so cosa mi succederà, però è stata un’esperienza che in qualche modo mi ha cambiato la vita, quindi comunque felicissima così”. Approfondimento Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination