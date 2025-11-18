Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Grande Fratello, eliminate Flaminia e Ivana. Aperto il televoto per il primo finalista

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Eliminate definitivamente Flaminia e Ivana. Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone sono i sei inquilini al televoto per il primo posto in finale

Lunedì 17 novembre Simona Ventura ha condotto la nona puntata del Grande Fratello. Eliminate definitivamente Ivana e Flaminia. Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone al televoto per il primo posto in finale.

grande fratello, cos’è successo lunedì 17 novembre

Nuovo appuntamento con l’edizione 2025 del celebre reality-show. Simona Ventura ha accompagnato il pubblico nel corso della serata, presenti in studio Floriana Secondi, Ascanio Pacelli, Cristina Plevani (FOTO) e Sonia Bruganelli.

 

Mattia ha rivisto la fidanzata Carlotta scoprendo di non essere stato lasciato, mentre Giulia ha potuto riabbracciare i suoi cinque fratelli. Spazio anche al rapporto tra Omer e Rasha. Simona Ventura ha poi svelato l’esito del televoto annunciando l’eliminazione di Flaminia poiché supportata dal 7,58% dei telespettatori contro il 32,79% per Rasha, il 23,69% per Domenico, il 19,05% per Giulia e il 16,89% per la coppia formata da Francesca e Simone. Flaminia ha dichiarato: “Sono uscita, non ci sto capendo niente, non so cosa mi succederà, però è stata un’esperienza che in qualche modo mi ha cambiato la vita, quindi comunque felicissima così”.

Approfondimento

Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Successivamente, la conduttrice (FOTO) ha annunciato un televoto flash a sorpresa tra cinque inquiline della casa. Eliminata definitivamente Ivana, salve invece Anita, Donatella, Francesca e Benedetta. Subito dopo l’uscita dalla casa, Ivana ha dichiarato in un video condiviso sul profilo Instagram della trasmissione: “Sono d’accordo, arrivati a questo punto del gioco alcune dinamiche non fanno per me. Io sono questa: una persona pura, buona e non mi piacciono determinate dinamiche. E quindi avevo le ore contate, va benissimo”.

 

Infine, nella parte conclusiva della nona puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha aperto un nuovo televoto per la scelta del primo finalista. Al ballottaggio Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone.

Approfondimento

Grande Fratello, cos’è successo nella puntata di lunedì 10 novembre
FOTOGALLERY

Immagine tratta dal profilo Instagram @mariaantoniettatilloca

1/14
Spettacolo

Grande Fratello, 24 anni dalla 1° edizione: i concorrenti oggi. FOTO

Da Maria Antonietta Tilloca a Francesca Piri passando per Marina La Rosa, Lorenzo Battistello e Roberta Beta, ecco i concorrenti a ventiquattro anni di distanza dalla messa in onda della prima puntata del reality show

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

After the Hunt, data di uscita su Prime Video del film di Guadagnino

Cinema

Il dramma psicologico con Julia Robert e Andrew Garfield uscirà giovedì 20 novembre in...

Grande Fratello, eliminate Flaminia e Ivana

Spettacolo

Eliminate definitivamente Flaminia e Ivana. Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone...

Emis Killa e Lazza in carcere a Monza per parlare di musica

Musica

Venerdì 14 novembre 2025, all’interno della Casa Circondariale Sanquirico di Monza, un evento che...

Charli XCX, è uscito il videoclip del nuovo singolo Chains of Love

Musica

ILa canzone fa parte della colonna sonora di Wuthering Heights, il nuovo adattamento...

Eva Herzigová ieri e oggi: ecco com'è cambiata la top model

Spettacolo

Nata il 10 marzo del 1973, Eva Herzigová è una delle celebrity più famose a livello...

20 foto
MONACO, MONACO - OCTOBER 25: (EDITOR'S NOTE : NO TABLOIDS WEB & PRINT, NO DAILY MAIL, NO DAILY MAIL GROUP, NO BILD, NO CHI, NO VOICI, NO CLOSER) Eva HerzigovÃ¡ attends the 1st Grand Prix De La Haute Joaillerie on October 25, 2025 in Monaco, Monaco. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Spettacolo: Per te