Grande Fratello, eliminate Flaminia e Ivana. Aperto il televoto per il primo finalista
Eliminate definitivamente Flaminia e Ivana. Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone sono i sei inquilini al televoto per il primo posto in finale
Lunedì 17 novembre Simona Ventura ha condotto la nona puntata del Grande Fratello. Eliminate definitivamente Ivana e Flaminia. Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone al televoto per il primo posto in finale.
grande fratello, cos’è successo lunedì 17 novembre
Nuovo appuntamento con l’edizione 2025 del celebre reality-show. Simona Ventura ha accompagnato il pubblico nel corso della serata, presenti in studio Floriana Secondi, Ascanio Pacelli, Cristina Plevani (FOTO) e Sonia Bruganelli.
Mattia ha rivisto la fidanzata Carlotta scoprendo di non essere stato lasciato, mentre Giulia ha potuto riabbracciare i suoi cinque fratelli. Spazio anche al rapporto tra Omer e Rasha. Simona Ventura ha poi svelato l’esito del televoto annunciando l’eliminazione di Flaminia poiché supportata dal 7,58% dei telespettatori contro il 32,79% per Rasha, il 23,69% per Domenico, il 19,05% per Giulia e il 16,89% per la coppia formata da Francesca e Simone. Flaminia ha dichiarato: “Sono uscita, non ci sto capendo niente, non so cosa mi succederà, però è stata un’esperienza che in qualche modo mi ha cambiato la vita, quindi comunque felicissima così”.
Successivamente, la conduttrice (FOTO) ha annunciato un televoto flash a sorpresa tra cinque inquiline della casa. Eliminata definitivamente Ivana, salve invece Anita, Donatella, Francesca e Benedetta. Subito dopo l’uscita dalla casa, Ivana ha dichiarato in un video condiviso sul profilo Instagram della trasmissione: “Sono d’accordo, arrivati a questo punto del gioco alcune dinamiche non fanno per me. Io sono questa: una persona pura, buona e non mi piacciono determinate dinamiche. E quindi avevo le ore contate, va benissimo”.
Infine, nella parte conclusiva della nona puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha aperto un nuovo televoto per la scelta del primo finalista. Al ballottaggio Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone.
