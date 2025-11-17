Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Al centro l'atteso verdetto del televoto tra Domenico, Giulia, Rasha, Flaminia e la coppia formata da Francesca e Simone. Inoltre, annunciata anche una seconda eliminazione a sorpresa. Ospite in casa Marina La Rosa

Nono appuntamento con l’edizione 2025 del Grande Fratello . Simona Ventura , affiancata da Cristina Plevani, Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Sonia Bruganelli, accompagnerà il pubblico nel corso della nuova puntata. Attesa per il verdetto del televoto.

grande fratello, le anticipazioni di lunedì 17 novembre

Lunedì 17 novembre Simona Ventura tornerà al centro dello studio del Grande Fratello per raccontare gli ultimi avvenimenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Presenti i panelisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Confermata anche la presenza di Sonia Bruganelli, precedentemente opinionista in due edizioni della versione VIP del reality-show Stando alle recenti anticipazioni pubblicate dal sito ufficiale del programma televisivo, Mattia potrà finalmente conoscere il contenuto della busta misteriosa scoprendo così di non essere stato lasciato dalla fidanzata Carlotta. Spazio anche al rapporto tra Omer e Rasha. Sorpresa per Giulia che potrà riabbracciare i suoi cinque fratelli.