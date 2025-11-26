Tara Reid in ospedale: "Hanno messo qualcosa nel mio bicchiere"

La star statunitense denuncia di essere stata drogata in un albergo. Un episodio inquietante che l’ha lasciata disorientata e in evidente difficoltà. Il sito Tmz ha diffuso un video in cui la si vede confusa, assistita dallo staff dell’hotel e poi trasportata su una barella dai paramedici. Ricoverata in ospedale, è stata dimessa poche ore dopo in condizioni stabili, mentre il suo portavoce ipotizza che qualcuno possa aver inserito una sostanza nel suo drink senza che lei ne fosse consapevole

La polizia locale ha confermato l’intervento e l’avvio di accertamenti preliminari.

La star ha raccontato di essere stata drogata durante la sua permanenza in un hotel nell’area di Chicago, un evento che l’ha lasciata disorientata e in evidente difficoltà. Il sito web Tmz ha diffuso un video in cui si vede Reid confusa, assistita dallo staff dell’hotel e poi trasportata su una barella dai paramedici. Ricoverata in ospedale, l’attrice è stata dimessa poche ore dopo in condizioni stabili, mentre il suo portavoce ipotizza che qualcuno possa aver inserito una sostanza nel suo drink senza che lei ne fosse consapevole.

Approfondimento Asia Argento accusa il regista Rob Cohen: "Mi ha drogata e violentata"

Solo una volta arrivata in ospedale ha compreso, grazie al personale medico, che probabilmente era stata drogata. Reid ha definito l’esperienza “terrificante” e “assolutamente inattesa”, sottolineando il trauma vissuto in quei momenti.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l’episodio è avvenuto al bar dell’hotel, dove Tara Reid avrebbe lasciato incustodito il suo drink per pochi minuti. Ritrovandolo coperto da un tovagliolo, l’attrice ha iniziato a sentirsi improvvisamente disorientata, fino a perdere conoscenza.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica della serata, raccogliendo testimonianze dello staff dell’hotel e di chi si trovava al bar.

La polizia di Rosemont (comune degli Stati Uniti d'America, situato nell'Illinois, nella contea di Cook. La comunità fa parte dell'area metropolitana di Chicago) ha confermato di aver risposto a una chiamata per una “persona malata” proveniente dall’hotel e di aver partecipato al trasferimento dell’attrice in ambulanza. Sono stati avviati accertamenti preliminari, ma non sono stati ancora resi noti dettagli su eventuali sostanze rinvenute o esami tossicologici.

Contestualmente, ha chiesto “rispetto e privacy” mentre la star si riprende dall’episodio. Il team ha definito l’accaduto “un grave atto di violenza” e ha chiarito che Reid vuole assicurarsi che situazioni simili non si verifichino più.

Il rappresentante di Tara Reid ha confermato la presentazione di una denuncia ufficiale e ha sottolineato la collaborazione dell’attrice con le autorità.

Nel tempo, ha alternato lavori nel cinema indipendente, apparizioni televisive e partecipazioni a reality show, consolidando la sua immagine nella cultura popolare. Negli ultimi anni, la sua attività si è concentrata su produzioni più contenute e iniziative legate al fandom.

La notorietà internazionale è arrivata nel 1999 con American Pie, dove il suo personaggio Vicky è diventato uno dei volti più iconici della saga. Dopo questo successo, Reid ha continuato a farsi conoscere nel cinema teen degli anni Duemila con titoli come Il grande Lebowski, American Pie 2 e Van Wilder.

Nata nel 1975 a Wyckoff, nel New Jersey, Tara Reid ha iniziato la carriera da bambina partecipando a spot pubblicitari e piccoli ruoli televisivi, fino a conquistare il grande schermo negli anni Novanta.

Pressioni mediatiche e salute

Tara Reid ha affrontato nel corso della carriera momenti complessi legati alla salute e all’immagine corporea. In varie interviste ha raccontato di aver subito una pressione costante da parte dei media sul proprio aspetto fisico, un’attenzione che ha reso difficile il rapporto con il proprio corpo.

Negli anni Duemila, la stampa americana ha spesso parlato della sua magrezza e di possibili disturbi alimentari. Reid ha confermato di aver attraversato fasi di fragilità, sentendosi sotto esame dall’industria cinematografica e dai media. Pur senza fornire dettagli clinici, ha sottolineato più volte come il body shaming abbia influito sul suo benessere.

Negli anni successivi, l’attrice ha dichiarato di sentirsi più forte e consapevole, continuando a chiedere rispetto per la salute mentale e fisica delle persone esposte ai riflettori.