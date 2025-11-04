Love is Blind Italia, cosa sapere sul reality in arrivo su Netflix l'1 dicembreSpettacolo
Introduzione
Per la prima volta, Benedetta Parodi e Fabio Caressa fanno coppia anche sul lavoro. Saranno loro a condurre l'adattamento italiano della serie di successo
Quello che devi sapere
Come funziona Love is Blind
L’amore è cieco: Italia, più che un reality show, è un vero e proprio esperimento sociale. Un gruppo di single, che vogliono essere amati per quello che sono, avrà l'opportunità di cercare l'anima gemella senza le distrazioni del mondo esterno, così da scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona. Dopo essersi visti, prendendosi l'impegno del matrimonio, i protagonisti avranno la possibilità di approfondire la loro conoscenza nella normale routine quotidiana. Una routine di coppia fatta di lavoro, amici e parenti. La realtà e i fattori esterni li allontaneranno o, quando arriverà il giorno delle nozze, sposeranno la persona di cui si sono innamorati ciecamente?
Dove vederlo
Love Is Blind, o meglio L'amore è cieco: Italia, arriverà su Netflix l'1 dicembre con i primi quattro episodi, in cui i partecipanti inizieranno a conoscersi all’interno delle capsule fino ad arrivare alle proposte di matrimonio. L'8 dicembre usciranno gli episodi 5-8, in cui le coppie sperimenteranno la quotidianità fino all'altare. Il 15 dicembre arriverà anche l'episodio 9, mentre il 19 sarà la volta della reunion in cui potremo sapere qual è stato il destino delle coppie a distanza di mesi. Lo show sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.
Benedetta Parodi, co-conduttrice di L'amore è cieco: Italia
Per la prima volta, Benedetta Parodi e Fabio Caressa - marito e moglie nella vita - conducono insieme una trasmissione.
Benedetta Parodi, laureata in Lettere Moderne, inizia la sua carriera come giornalista e debutta in TV come conduttrice di Studio Aperto. È proprio lì che nasce la rubrica Cotto e Mangiato, un format breve e immediato che rivoluziona il modo di proporre ricette in TV: piatti semplici, veloci, accessibili a tutti e sempre accompagnati da un sorriso. Il successo è così grande che nel 2009 Benedetta pubblica il libro omonimo, diventato un best seller e il primo di una lunga serie di titoli che hanno scalato le classifiche editoriali. Il suo stile genuino e l’approccio familiare la portano poi a condurre altri programmi dedicati alla cucina, tra cui I Menù di Benedetta, e a diventare uno dei volti principali del genere food su Real Time con Bake Off Italia, contribuendo alla crescita della pasticceria televisiva in Italia. Lo scorso maggio, ha ceduto il timone di Bake Off a Brenda Lodigiani.
Fabio Caressa al fianco di Benedetta Parodi
Fabio Caressa è una delle voci più iconiche e riconoscibili del giornalismo sportivo italiano, noto per il suo stile coinvolgente, appassionato e capace di trasformare ogni telecronaca in un racconto epico. Laureato in Scienze Politiche, muove i primi passi nel mondo dell’informazione sportiva prima di approdare a Sky Sport, rete con cui diventa un punto di riferimento assoluto nel commento calcistico. Indimenticabili le sue telecronache dei Mondiali 2006, raccontati insieme a Beppe Bergomi, che lo consacrano nell’immaginario collettivo come la voce dell’impresa azzurra. Nel corso della sua carriera conduce e cura numerosi programmi sportivi, contribuendo alla crescita della cultura calcistica televisiva in Italia. Non solo telecronista: Caressa è anche autore di libri sullo sport, sul coaching motivazionale e sulla comunicazione. Nel 2025, ha partecipato a Pechino Express insieme alla figlia Eleonora.