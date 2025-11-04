Love is Blind Italia, cosa sapere sul reality in arrivo su Netflix

Per la prima volta, Benedetta Parodi e Fabio Caressa - marito e moglie nella vita - conducono insieme una trasmissione.

Benedetta Parodi, laureata in Lettere Moderne, inizia la sua carriera come giornalista e debutta in TV come conduttrice di Studio Aperto. È proprio lì che nasce la rubrica Cotto e Mangiato, un format breve e immediato che rivoluziona il modo di proporre ricette in TV: piatti semplici, veloci, accessibili a tutti e sempre accompagnati da un sorriso. Il successo è così grande che nel 2009 Benedetta pubblica il libro omonimo, diventato un best seller e il primo di una lunga serie di titoli che hanno scalato le classifiche editoriali. Il suo stile genuino e l’approccio familiare la portano poi a condurre altri programmi dedicati alla cucina, tra cui I Menù di Benedetta, e a diventare uno dei volti principali del genere food su Real Time con Bake Off Italia, contribuendo alla crescita della pasticceria televisiva in Italia. Lo scorso maggio, ha ceduto il timone di Bake Off a Brenda Lodigiani.