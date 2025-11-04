Belve, stasera Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo ospiti

Secondo le anticipazioni della nuova puntata di Belve, nell’intervista Iva Zanicchi ha risposto con ironia alla domanda di Francesca Fagnani su una presunta rivalità tra lei e Mina : “Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda i suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!”. In merito all’eventuale invidia verso la Tigre di Cremona, l’Aquila di Ligonchio ha rivelato: “Invidia no, a volte ho provato rabbia”. Durante il dialogo, Zanicchi ha anche accennato ai suoi guai con il fisco : “Le tasse le ho sempre pagate, ma alcune persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Per seppellire tutto, ma sono fiera, ho dato tutto quello che avevo, in più ho chiesto alle banche, ho pagato un conto così salato: sette miliardi e 500 milioni”. Fagnani ha però contestato: “Quelle però sono tasse, avrà guadagnato parecchio”. Immediata la replica: “Guadagnavo, ma per due anni non mi hanno pagato l’Iva”. Tuttavia, come ha precisato Fagnani, “l’Iva è una restituzione, ha pagato il dovuto non in più”. Zanicchi ha chiuso l’argomento con una battuta: “Volevo donare me stessa, ma non l’hanno accettato”. Sul ritorno della trasmissione Ok, il prezzo è giusto nel 2026 , la cantante ha domandato: “Come può esistere Ok senza Zanicchi? Ricordate, se fate Ok senza di me sarà un flop tremendo”. Fagnani ha scherzato: “Saranno contenti i dirigenti!”. Infine, non è mancato neppure un accenno a un episodio cult , la presunta ipnosi messa in atto da un mago e terminata con una altrettanto presunta “pipì dietro il divano”. Fagnani ha infatti chiesto se fosse tutto finto, cosa che Zanicchi ha confermato divertita: “Una grande attrice, ho convinto tutti”. Nel tentativo di individuare una professionista migliore di lei, la cantante non ha avuto dubbi: “Alla fine la migliore di tutti sono io”.

IRENE PIVETTI, DALLE ESPERIENZE IN TV ALLE VICENDE GIUDIZIARIE

Tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani sono invece scoppiate scintille, a partire dalle domande sulle discusse esperienze televisive dell’ex Presidente della Camera dopo la carriera in politica, con annesso cambio di look e di immagine. “Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?”, le ha domandato la giornalista. “In cosa? Le circostanze erano diverse”, ha risposto con lieve nervosismo l'ospite. “Ma non ha fatto un talk. Si è vestita da Catwoman e ha fatto foto con Costantino Vitagliano. Nulla di male, ma è legittima la domanda”, ha replicato Fagnani, che ha proseguito: “Com’è entrata nella scuderia di Lele Mora?”. Pivetti ha risposto: “Era un grande professionista. Poi è cominciata una discesa che l’ha portato a perdere lucidità e credibilità”. Fagnani ha aggiunto che “a spingerla a fare tv fu il suo ex marito. Si dice che lei fosse influenzata da lui”. Pivetti ha replicato: “No, ero molto innamorata, e come è giusto che sia in una coppia condividevamo molte cose”. Fagnani ha insistito: “Era un rapporto tossico?”. La risposta di Pivetti: “Un rapporto intenso e anche molto passionale”. Poi, la fine del secondo matrimonio, che ha portato con sé “grande sofferenza” e ha plasmato “il giorno più doloroso della mia vita”. Fagnani ha allora ricordato all’ospite che “dopo la separazione ha detto che il sesso è una cosa meravigliosa, ma di considerarsi ancora sposata davanti a Dio, al quale chiede: “Sono nelle tue mani, non farmi venire voglia””. Pivetti ha ammesso: "Non è il mio modo di esprimermi, ma la sostanza è quella”. “Le sue preghiere sono state ascoltate?”, ha domandato allora Fagnani. “Indotta in tentazione, non ci piove”, ha risposto con ironia l’ospite. Toni accesi anche sul tema delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex politica, che è stata accusata insieme ad altre otto persone (compresa la figlia, il genero e l’imprenditore Luciano Mega) di frode in pubbliche forniture, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio e che è attualmente sotto processo in merito alla presunta compravendita di mascherine dalla Cina per un valore di 35 milioni di euro. I supporti sarebbero arrivati a Malpensa durante l’emergenza Covid-19, ma sarebbero stati di qualità scadente e non avrebbero avuto i requisiti minimi per essere impiegati. “Tutte regolari e certificate, l’indagine non doveva partire. È stato un trauma”, ha ora replicato Pivetti. Il botta e risposta con Fagnani si è poi acceso nuovamente in merito al presunto pagamento errato “da 13 milioni di euro, anziché da 1,3 milioni”. Pivetti ha però replicato: “Ho restituito l’eccedenza”. Immediata la controreplica di Fagnani: La Procura non la vede così”. La giornalista ha infine chiesto: “Che nel suo orizzonte possa esserci l’ipotesi del carcere è plausibile?”. Pivetti ha risposto: “Come qualsiasi circostanza della vita, bisogna farci fonte se si presenta, ma non accadrà”.