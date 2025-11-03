Manuela Arcuri torna sui social dopo le voci di separazione

Il gossip era stato alimentato anche dagli ultimi post pubblicati proprio dall'attrice che, pur senza confermare direttamente le ipotesi, alludevano a presunti tradimenti e ad amori finiti. Oggi, invece, ha ringraziato i fan per il supporto e ha presentato un nuovo cagnolino

Manuela Arcuri è tornata sui social dopo le voci di separazione tra lei e il marito Giovanni Di Gianfrancesco. Il gossip era stato alimentato anche dagli ultimi post pubblicati dall’attrice che, pur senza confermare direttamente le ipotesi, alludevano a presunti tradimenti e ad amori finiti. “Sapete che non è un periodo facile, ma passerà”, ha detto ora Arcuri nelle ultime Stories apparse sul profilo. “Certo che passerà, perché io sono una donna forte, anche grazie a voi. E ci sono anche delle cose belle nella mia vita”, ha aggiunto prima di presentare ai follower “una delle cose più belle di questo periodo”, cioè un nuovo membro della famiglia, il cucciolo di barboncino di nome Balù, che ha subito coccolato. L’attrice ha anche ringraziato tutti coloro che le hanno manifestato vicinanza e affetto: “Mi avete dato un grande supporto e un grande coraggio”. Ha concluso: “Vi terrò aggiornati con altri video”.

LE VOCI SUL PRESUNTO TRADIMENTO DI LUI Il settimanale Oggi aveva parlato per primo della presunta rottura tra Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco. La coppia, che si era conosciuta 15 anni fa, aveva detto per la prima volta "sì" nel 2013 e si era poi sposata nel 2022 al Castello Odescalchi, sul lago di Bracciano, con una cerimonia romantica. I due sono genitori di Mattia, che oggi ha 11 anni. Come si potrebbe desumere dagli ultimi post che l'attrice aveva pubblicato su Instagram, la causa della separazione potrebbe essere un presunto tradimento di lui. "E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente. Perché potresti donare loro anche tutto il cuore, ma continuerebbero solo a deluderti", aveva scritto Arcuri. "Purtroppo questo giorno prima o poi arriva...Mi sono sempre fidata, ho creduto. Poi è arrivato quel giorno, ho aperto gli occhi e con amarezza ho capito. Oggi però sono pronta ad affrontare tutto". E ancora: "Chi ti ama veramente: non ti usa, non ti ferisce, non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta. Ma eliminato il buio che ci circondava, sarà tutto più luminoso! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare".