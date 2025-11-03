Manuela Arcuri torna sui social dopo le voci di separazione

Manuela Arcuri torna sui social dopo voci separazione da marito Giovanni Di GianfrancescoSpettacolo
Il gossip era stato alimentato anche dagli ultimi post pubblicati proprio dall'attrice che, pur senza confermare direttamente le ipotesi, alludevano a presunti tradimenti e ad amori finiti. Oggi, invece, ha ringraziato i fan per il supporto e ha presentato un nuovo cagnolino
Manuela Arcuri è tornata sui social dopo le voci di separazione tra lei e il marito Giovanni Di Gianfrancesco. Il gossip era stato alimentato anche dagli ultimi post pubblicati dall’attrice che, pur senza confermare direttamente le ipotesi, alludevano a presunti tradimenti e ad amori finiti. “Sapete che non è un periodo facile, ma passerà”, ha detto ora Arcuri nelle ultime Stories apparse sul profilo. “Certo che passerà, perché io sono una donna forte, anche grazie a voi. E ci sono anche delle cose belle nella mia vita”, ha aggiunto prima di presentare ai follower “una delle cose più belle di questo periodo”, cioè un nuovo membro della famiglia, il cucciolo di barboncino di nome Balù, che ha subito coccolato. L’attrice ha anche ringraziato tutti coloro che le hanno manifestato vicinanza e affetto: “Mi avete dato un grande supporto e un grande coraggio”. Ha concluso: “Vi terrò aggiornati con altri video”.
LE VOCI SUL PRESUNTO TRADIMENTO DI LUI
Il settimanale Oggi aveva parlato per primo della presunta rottura tra Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco. La coppia, che si era conosciuta 15 anni fa, aveva detto per la prima volta “sì” nel 2013 e si era poi sposata nel 2022 al Castello Odescalchi, sul lago di Bracciano, con una cerimonia romantica. I due sono genitori di Mattia, che oggi ha 11 anni. Come si potrebbe desumere dagli ultimi post che l’attrice aveva pubblicato su Instagram, la causa della separazione potrebbe essere un presunto tradimento di lui. “E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente. Perché potresti donare loro anche tutto il cuore, ma continuerebbero solo a deluderti”, aveva scritto Arcuri. “Purtroppo questo giorno prima o poi arriva...Mi sono sempre fidata, ho creduto. Poi è arrivato quel giorno, ho aperto gli occhi e con amarezza ho capito. Oggi però sono pronta ad affrontare tutto”. E ancora: “Chi ti ama veramente: non ti usa, non ti ferisce, non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta. Ma eliminato il buio che ci circondava, sarà tutto più luminoso! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare”.
LA CARRIERA DI MANUELA ARCURI TRA TV, CINEMA E RIVISTE
Nata l’8 gennaio 1977 ad Anagni, Manuela Arcuri è un’attrice, modella e conduttrice televisiva. Dopo aver intrapreso la carriera di modella per fotoromanzi all’età di 15 anni, ha poi studiato recitazione all’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff” di Roma. Diventata celebre negli anni Novanta e Duemila, ha lavorato in numerose fiction di successo come Carabinieri, L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna, dove ha consolidato la sua immagine di donna sensuale e carismatica. Ha anche preso parte a film come I laureati di Leonardo Pieraccioni e Bagnomaria di Giorgio Panariello a programmi televisivi come conduttrice e ospite, inclusi il Festival di Sanremo 2002 dove aveva affiancato Pippo Baudo alla conduzione insieme a Vittoria Belvedere, il Grande Fratello 13 in veste di opinionista e Ballando con le Stelle di Milly Carlucci come concorrente. Considerata un’icona della bellezza mediterranea, è apparsa spesso sulle copertine dei principali rotocalchi italiani, comprese riviste come Playboy Italia, Panorama e GQ.
