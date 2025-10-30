H&M Glenn Martens, tutti i pezzi della collezione. FOTO

1/15 Courtesy H&M

H&M ha lanciato sul mercato la collezione realizzata in collaborazione con Glenn Martens. "H&M Glenn Martens", disponibile dal 30 ottobre, online e in store selezionati nel mondo, è nata per essere un successo commerciale. Il colosso di abbigliamento svedese uomo, donna e bambino e di prodotti Beauty e Home ha alle spalle una storia di grandi collaborazioni con brand prestigiosi e designer di richiamo, da Versace a Margiela, Lanvin, Moschino, Roberto Cavalli, Erdem. Anche questa collezione, al pari delle precedenti, sta andando sold out in pochissimo tempo.

