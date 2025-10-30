H&M Glenn Martens, tutti i pezzi della collezione. FOTO

H&M Glenn Martens, i pezzi più belli della collezione in vendita dal 30 ottobre. FOTO
Il colosso di moda svedese ha collaborato col designer belga, direttore creativo di Diesel e Maison Margiela, per una limited edition che fonde i pezzi iconici del marchio con il gusto avant-garde dello stilista. La collezione, urban e ultra contemporanea, spazia dall'abbigliamento agli accessori e include capi maschili, femminili e unisex imperdibili. Disponibile per il pubblico dal 30 ottobre è già in buona parte sold out. Ecco una selezione dei nostri pezzi preferiti
A cura di Vittoria Romagnuolo