1/12 Immagine tratta dal profilo Instagram @hm

Con l'apertura delle vendite negli store fisici e negli shop online di H&M inizia l'avventura nel mondo reale di Mugler H&M, collezione realizzata dalla Maison Mugler in collaborazione col colosso dell'abbigliamento svedese che la distribuisce in esclusiva a partire da giovedì 11 maggio. Mostrata in anticipo via social e all'interno di due eventi dedicati, a New York ad aprile e a Los Angeles alla vigilia del lancio, la collezione è già quasi completamente sold out nello shop online del brand



GUARDA GLI ULTIMI VIDEO di moda