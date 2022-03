Iris Apfel x H&M, i capi dell'esclusiva capsule sono già sold out

È stata presentata oggi Iris Apfel x H&M, la capsule collection firmata dalla regina indiscussa dello stile originale made in New York. La famosa imprenditrice e interior designer statunitense, oggi centenaria, è un'icona di stile. Il colosso della moda svedese l’ha voluta per una linea con cui esprimere tutta la propria creatività.



La collezione è composta da tante stravaganti creazioni che abbinano motivi contrastanti, con un arcobaleno di colori da indossare a cui aggiungere accessori bizzarre-glamour che seguono la regola dell'abbondanza. Fiori, frange e rane, papillon, stampe e perle, coleotteri, spille e fiocchi, catene, ciondoli e colori si fondono assieme, per raccontare una favola col lieto fine. Il modo per ottenere la felicità è “sii te stesso”. O meglio, per dirla proprio à la Iris Apfel: "Lo stile è dentro di te. Quando ritrovi te stesso, trovi il tuo stile”. Questa è una citazione di Iris che campeggia sul sito di H&M, nella sezione dedicata a questa coloratissima capsule.



La linea di questa influencer sui generis, di quasi 101 anni, arriva oggi, giovedì 31 marzo. Ed è già quasi totalmente sold out. Da oggi si possono acquistare nei negozi e nello store online tutti i capi più iconici dello stile di Iris Apfel. Oltre ai modelli che hanno caratterizzato il suo guardaroba da decenni, come i caftani e i tailleur in tessuto jacquard, grandi protagonisti di questa collezione sono i dettagli stravaganti.

Nuance accese, particolari in piume, gioielli colorati e maxi rouche diventano le armi con cui Iris (e da oggi chiunque voglia vestirsi con le sue creazioni per H&M) combattono il minimalismo, la sobrietà e la misura. In una parola sola, la noia. Diciamo che il motto di Coco Chanel, “Less is More”, viene ribaltato totalmente da Iris Apfel, trasformato in un nuovissimo “More is More”.



Questa capsule è una delle tante collaborazioni che negli anni H&M ci ha offerto. Da Lanvin a Versace, il colosso svedese ha chiamato a raccolta i più grandi nomi della moda e del lifestyle per fargli firmare pezzi da collezione. Nel vero senso del termine, dato che quasi sempre queste linee in edizione limitata vanno sold out in una manciata di giorni, per non dire di ore (come è successo con questa).