H&M, la nuova collezione con Simone Rocha in vendita dall'11 marzo

A breve disponibile in tutti gli store del marchio svedese, la nuova capsule collection di Simone Rocha, ideata per H&M, trasformerà tutti in meravigliose reginette punk

Conosciuta per essere una delle stiliste più innovative del panorama mondiale, Simone Rocha festeggia il 10 anniversario del suo marchio con una capsule collection molto particolare per il brand low cost H&M . La giovane stilista irlandese crea questa volta una linea di abiti che è un viaggio nell’arte, tra tinte punk e il barocco dell’età vittoriana, due simboli che da sempre l’hanno contraddistinta.

La famosa stilista è nata a Dublino nel 1986 ed è figlia d’arte. È stato proprio suo padre, il designer John Rocha , a trasmetterle l’amore per la moda, ma soprattutto per l’arte che lei stessa ci tiene a inserire in ogni nuova collezione. Dopo aver studiato al National College of Art di Dublino e al Central Saint Martins di Londra, la sua consacrazione avviene nel 2010 quando lancia la sua collezione in una meravigliosa sfilata incastonata nella cornice del Tate Modern di Londra e, successivamente, alla London Fashion Week.

Una collezione presentata in realtà aumentata

approfondimento

Abiti da sposa, ecco le proposte più eccentriche viste in passerella

A causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), che ha vietato ogni riunione e grande evento sociale, anche la presentazione della capsule collection di Simone Rocha per H&M, è avvenuta per via digitale.

L’idea di non riproporre una semplice sfilata, quanto più qualcosa che lasciasse il segno, è sicuramente ben riuscita. Simone Rocha è stata in grado di unire il suo amore per l’arte e la pittura classica, ricreando dei veri e propri quadri virtuali in cui partecipano molte personalità importanti.

La realtà aumentata ha permesso di ricreare un piccolo libro dalle tinte rosa pastello che, una volta aperto, permettesse di ricreare dei dipinti tridimensionali. L’inquadratura dei QR code nascosti all’interno delle illustrazioni, ha lasciato che queste ultime diventasser animate, ricreando tutte quelle personalità che hanno prestato il loro volto alla collezione.

Tra i personaggi, alti poco più di 10 cm, molte star della moda e del cinema, come Kaia Gerber (modella) ed Helena Bonham Carter (attrice) che richiamano appieno gli ideali del marchio, ma anche ballerini, musicisti e artisti a simboleggiare la gente comune, verso la quale questa collezione è rivolta.