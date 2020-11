Kaia Gerber e Jacob Elordi, prima foto di coppia su Instagram

Dopo mesi di rumors, la relazione tra i due ora sembra confermata da uno scatto pubblicato dalla modella, figlia di Cindy Crawford. Nella foto si vedono i due ragazzi insieme travestiti in occasione di Halloween

Kaia Gerber e Jacob Elordi (FOTO) sono una coppia. Dopo mesi di paparazzate ora la relazione tra la modella 19enne, figlia di Cindy Crawford e Rande Gerber, e l'attore 23enne (visto nella serie “Euphoria”) sembra confermata da uno scatto pubblicato sul profilo Instagram di lei. Kaia Gerber e Jacob Elordi, la prima foto insieme La giovane modella ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune immagini del suo Halloween. Nelle foto si vede Kaia insieme a Jacob Elordi, travestiti da una coppia celebre: Elvis e Priscilla Prisley.

Il make up artist che si è occupato del trucco di Kaia Gerber ha spiegato a Vogue che la modella voleva ricreare una specifica foto di Elvis e Priscilla assieme a Jacob Elordi. Una versione anni '70 del Re del rock, come confermato anche dall'hair stylist Charlie Le Mindu. Creare il look è stato facile per Le Mindu, che ha rivelato a Vogue che Elordi e Gerber sono "una coppia così bella". Tutto tace invece dal profilo dell'attore che, nonostante abbia oltre 10 milioni di follower su Instagram, non ama pubblicare molto della sua vita privata.

Kaia Gerber e Jacob Elordi, un nuovo amore approfondimento Netflix annuncia The Kissing Booth 3: VIDEO In realtà era da tempo che si parlava della relazione tra Kaia e Jacob. La modella e l'attore, protagonista del film Netflix di successo “The Kissing Booth”, sono già stati paparazzati insieme nei mesi scorsi, mano nella mano. Fino ad ora, però, non era ancora arrivata l'”ufficialità” social.

