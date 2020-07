Netflix annuncia The Kissing Booth 3: VIDEO

L’intero cast è tornato sul set per il secondo sequel, con Joey King, Jacob Elordi, Joel Courtney, Taylor Zakhar Perez e Molly Ringwald. Saranno necessari però alcuni mesi per completare questa fase, il che porterà al caricamento su Netflix nel 2021 . Gli attori hanno dovuto tenere il segreto fino a questo momento, per poi tirare un enorme sospiro di sollievo dopo l’annuncio ufficiale, con tanto di teaser video.

approfondimento

The Kissing Booth 2, il cast del film su Netflix

Per quanto non particolarmente apprezzato dalla critica, “The Kissing Booth 2”, così come il primo capitolo, sta facendo registrare degli ottimi numeri. Il pubblico adora la storia ed è per questo che si è deciso di puntare in maniera così concreta sul prodotto, realizzando una trilogia. Come specificato da Ted Sarandos, si tratta di uno dei film più visti su Netflix in America e nel mondo. Raramente la piattaforma diffonde le cifre dei propri prodotti, il che spinge a pensare che si tratti di una di quelle produzioni da record.