8 curiosità su Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter è una delle più note attrici britanniche degli ultimi 30 anni. Nota al grande pubblico per le svariate pellicole dell’ex compagno Tim Burton cui ha preso parte, così come per il ruolo di Bellatrix Lestrange nella saga fantasy di “Harry Potter”. Nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto due candidature ai Premi Oscar, per “Le ali dell’amore” e “Il discorso del re”, otto nomination ai Golden Globe e cinque ai BAFTA, con un successo per “Il discorso del re”, film che le è valso anche uno Screen Actors Guild Awards. Il suo esordio al cinema risale all’ormai lontano 1985 ma, pur essendo un’attrice a dir poco celebre, vanta ancora alcune curiosità che in molti ignorano.

La sua famiglia

È la più piccola di tre figli. Prima di lei sua madre ha dato alla luce due figli maschi, Edwards e Thomas. Nata da Elena Propper de Callejón, che ebbe un duro crollo nervoso quanto l’attrice era appena una bambina. Suo padre è Raymond Bonham Carter, discendente diretto del primo ministro britannico Herbert Henry Asquith, del quale la Carter è pronipote. Suo nonno materno, Eduardo Propper de Callejón, venne riconosciuto Giusto tra le Nazioni, avendo aiutato migliaia di ebrei a scappare dalla Francia occupata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Fight Club

Il ruolo di Marla Singer in “Fight Club”, film con Edward Norton e Brad Pitt, diretto da David Fincher, è uno dei più importanti della sua carriera. La Carter si è impegnata molto per avvicinarsi al tipo di personaggio presentato nell’omonimo romanzo. Ha addirittura chiesto alla make-up artista sul set di truccarla con la sua mano sinistra (pur essendo destrorsa) per dare un senso generale di caos sul suo volto.

Il discorso del re

Le riprese de “Il discorso del re” sono risultate ben più complesse del previsto. È uno dei film più importanti della sua filmografia, eppure la crew dovette adattarsi ai suoi impegni. Al tempo infatti la Carter dovette barcamenarsi tra questo set e quelli di “Harry Poter e i Doni della Morte: Parte I” e “Harry Potter e i Doni della Morte: Parte II”.

Rifiutata al college

Uno dei suoi più grandi desideri era riuscire a entrare al King’s College della Cambridge University. L’iscrizione le fu però negata. Un netto no ottenuto non per demeriti scolastici, dati i suoi ottimi voti. Gli insegnanti temevano infatti che lasciasse i corsi a metà, così da poter inseguire la propria carriera recitativa. Secondo la Carter, quel rifiuto la spinse a puntare tutto sul proprio talento.

Kate Middleton

I tabloid inglesi hanno svelato anni fa una lontana parentela tra la Carter e Kate Middleton, moglie del principe William e Duchessa di Cambridge. Le due pare abbiano in comune lo stesso bis-bis-bis-nonno. Un collegamento non proprio regale, trattandosi di un contadino che commerciava lana nello Yorkshire.

Onorificenza della Regina

Il 31 dicembre 2011 venne ricevuta dalla Regina Elisabetta II, che le conferì un’altissima onorificenza per i servigi dell’arte drammatica. Da allora vanta il titolo di Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Tim Burton

Ha negli anni portato avanti una lunga relazione con il celebre regista Tim Burton, conosciuto sul set de “Il Pianeta delle Scimmie”. Dalla loro unione sono nati Billy Raymond Burton e Nell Burton. La fine della loro relazione è stata annunciata nel 2014.

Helena la stilista

Vanta un passato da stilista, avendo lanciato una linea di moda nota come “The Pantaloonies” nel 2006. Lo ha fatto al fianco della stilista Samantha Sage. Proposero una prima collezione intitolata “Bloomin’ Bloomers”, ricca di camicie e pantaloni in stile vittoriano.