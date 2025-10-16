Bianca Balti esclusa dal Victoria’s Secret Fashion Show

La modella, che ha sfilato per la prima volta per il brand nel 2005, si è candidata per lo show di quest'anno, ma i casting erano già stati chiusi. A raccontare l'accaduto è stata lei stessa, nella sua ultima newsletter

Bianca Balti esclusa da Victoria's Secret

"Ho fatto qualcosa di audace. Ho contattato Victoria's Secret e mi sono offerta di partecipare alla sfilata di quest'anno", ha scritto Bianca Balti nella sua newsletter. Perché avrebbe tanto voluto essere su quella passerella? Per rappresentare tutte quelle donne che hanno, hanno avuto o avranno il cancro. Una malattia che lei conosce bene, e contro cui combatte da più di un anno. "Mi scrivono ogni giorno donne in cura, sopravvissute, madri, persino bambine che combattono il cancro. Mi dicono che vedermi condividere il mio percorso, apparire senza parrucca in televisione nazionale e accettare le mie cicatrici dà loro speranza", ha spiegato la modella. Confessando di aver capito, quando è tornata sobria, che si guarisce vedendo che rifiorire è possibile.

Ma per quale motivo, Victoria's Secret l'ha esclusa? Il casting era già stato chiuso. "Non l'ho presa sul personale", ha rassicurato. Lasciando intendere che, forse, il prossimo anno ci riproverà.