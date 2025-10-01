Dopo Roma e Milano, il Macbeth diretto da Luca Ariano arriva all’Auditorium Aruba di Ponte San Pietro (7-12 ottobre). Una “scatola magica” che avvolge pubblico e attori, trasformando la tragedia shakespeariana in un’esperienza sensoriale. Pietro Faiella e Lucia Fiocco brillano nei ruoli principali, sostenuti da un cast compatto e intenso e dai costumi incisivi di Elisa Leclè, per uno spettacolo che scuote e affascina

Un progetto ambizioso, frutto di un lungo lavoro di ricerca e di una scenografia che si fa installazione artistica: una vera e propria “scatola magica” che contiene pubblico e attori nello stesso spazio. Un’esperienza immersiva e totalizzante, che trascina gli spettatori nel cuore oscuro dell’animo umano.

“Dopo il bianco accecante di Riccardo III, qui è il nero a dominare – spiega il regista –. Ombre, simmetrie e giochi di luce guidano lo spettatore dentro l’abisso della mente di Macbeth”.

Lo spettacolo nasce dall’idea di una struttura scenica chiusa, ideata dallo stesso Ariano, che diventa parte integrante della rappresentazione. Un parallelepipedo che ricorda un dispositivo ottico: geometrie, luci e riflessi creano un ambiente claustrofobico e ipnotico, capace di trasformare la tragedia scozzese in un’esperienza visiva senza precedenti.

Accanto a lui, Lucia Fiocco offre una Lady Macbeth di sorprendente profondità: non una bidimensionale femme fatale, ma una donna vulnerabile, ferita, in bilico tra la spinta al potere e la fragilità del suo mondo interiore. Il celebre monologo sulla macchia di sangue diventa, nella sua interpretazione, un momento di dolore intimo e struggente, che scuote lo spettatore.

Al centro di questa spirale oscura c’è Macbeth, interpretato da Pietro Faiella , signore di Glamis e poi di Cawdor. La sua è una discesa più corrosa dall’ansia che alimentata dal coraggio: un uomo divorato dal dubbio, che Faiella rende con magnetismo e precisione, passando dalla fisicità bellica alla paranoia interiore.

Completano il quadro Luca Di Capua, che scolpisce un Malcolm nevrotico e incisivo, e Mirko Lorusso, sostituito a Bergamo da Lorenzo Parrotto, che porta nuove sfumature al suo ruolo.

Notevole il lavoro corale delle streghe, incarnate da Fiocco stessa insieme a Roberta Azzaroni e Romina Delmonte: una babele di lingue che riecheggia suggestioni lynchiane, come un incubo da Club Silencio di Mulholland Drive. Roberto Baldassari offre un Re Duncan regale e misurato, Natalia Magni dona profondità a Lennox e Lady Macduff, mentre Alessandro Moser dà vita a un Banquo empatico e indimenticabile nella sua apparizione spettrale.

Abiti scissi, frantumati, quasi ferite cucite addosso: ogni taglio e ogni stoffa raccontano l’inevitabile scissione tra ambizione e colpa. È come se i personaggi indossassero le proprie crepe, mostrando al pubblico che la tragedia non è soltanto nelle parole, ma anche nei corpi e nei tessuti che li avvolgono.

La scatola scenica ideata da Alessandra Solimene e Luca Ariano diventa essa stessa un personaggio, un organismo vivo che imprigiona e riflette le ossessioni dei protagonisti. A completare questo mondo oscuro intervengono i costumi di Elisa Leclè , che non si limitano a vestire i personaggi, ma li attraversano, rendendoli specchio del loro smarrimento interiore.

Perché vedere questo Macbeth

Perché varcare la soglia della “scatola magica” di Ariano? Perché Macbeth non è soltanto una tragedia: è un rito collettivo, un’esperienza che scuote e ipnotizza. Lo spettacolo risveglia il sonno del teatro fatto in serie e restituisce al pubblico la vertigine autentica della scena.

Chi ama Shakespeare troverà un allestimento capace di rispettarne la parola senza ingabbiarla; chi non lo conosce a fondo scoprirà un viaggio sensoriale e contemporaneo che parla anche al presente. E poi c’è il piacere raro di ammirare interpreti che non recitano soltanto, ma vivono in scena.

E se artisticamente ci si può innamorare, questo spettacolo offre più di un motivo: la Lady Macbeth di Fiocco, che ferisce e commuove, e il Macbeth di Faiella, che accompagna nel baratro con passo deciso.