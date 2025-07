Dalla leggenda di un bambino febbricitante su un palco abruzzese fino alle vertigini di Shakespeare, Pietro Faiella racconta la sua vocazione teatrale come un rito laico, fatto di rigore, visioni, trasformazioni. In questa intervista ripercorre incontri decisivi, personaggi che bruciano, e l’arte del recitare come attraversamento del corpo e della parola, tra sacro e politica, sogno e materia

C’è chi sceglie il teatro e chi, come Pietro Faiella, viene scelto dal teatro. Con un carisma sottile e un rigore che sfiora la devozione, Faiella attraversa i linguaggi della scena, del cinema e della televisione portando sempre con sé il fuoco sacro dell’interpretazione. Ho potuto ammirarlo di persona in due prove attoriali memorabili (entrambe con la regia di Luca Ariano): nel Riccardo III, visione lisergica e febbrile del potere, e in uno Shakespeare in the box che lo ha visto indossare con potenza e fragilità la corona maledetta di Macbeth. In questa intervista racconta il suo primo leggendario debutto da bambino con la febbre a 39, il sodalizio con registi come Castri, Martone e Barberio Corsetti, il lungo lavoro sulla lingua del Bardo e la sua idea di attore come corpo pensante e visionario. Una conversazione densa, coltissima e piena di scintille.

Pietro, partirei chiedendoti: qual è stato il primo momento in cui hai capito che il teatro sarebbe stato il tuo destino?

“Sai, riguardo all’origine di quella che alcuni chiamano vocazione, c’è sempre, alla radice, una sorta di leggenda. La mia è questa: quando avevo dieci anni, era l’ultimo anno di elementari, con le maestre del doposcuola avevamo preparato una recita che avremmo rappresentato al teatro comunale della mia cittadina (Sulmona, in Abruzzo). È un teatro all’italiana, uno dei più belli della regione. La sera della recita però io ho la febbre a trentanove e mezzo. Sono steso nel letto e tremavo. Sento suonare alla porta, mia madre apre e parla animatamente, direi appassionatamente, con le due maestre. Le dicono che il mio ruolo l’ho studiato solo io, che non possono sostituirmi con nessuno (è un monologo di Celestino V dall’Avventura di un povero cristiano di Silone) e non sanno dove andare a sbattere la testa. Alla fine mia madre si convince, mi avvolgono in una coperta e mi portano, in braccio, fin sul palcoscenico. Indosso il saio del personaggio e, ricordo che si apre il sipario su questo enorme spazio in penombra mentre io in ginocchio recito la mia parte. Ma ho comunque la febbre e parlo con voce flebile, quasi tra me e me. A metà del monologo sento qualcuno dal terz’ordine di palchi che si sporge in fuori e grida ‘voce’. Io mi fermo, mi volto e cerco il volto di quel grido dentro quel ventre scuro pieno di pubblico, ma la vista è sfocata, intuisco solo sagome umane e un brusio indistinto. Allora torno al mio monologo tirandolo fino in fondo, fino all’applauso. Ecco, questo è stato il mio leggendario battesimo del palcoscenico. Ora potrei raccontarti invece un paio di episodi e incontri cruciali e illuminanti che mi hanno segnato e indirizzato ma credo che la leggenda superi il fatto storico e apra orizzonti di senso più vasti.”

Hai lavorato con registi iconici come Massimo Castri, Mario Martone, Giorgio Barberio Corsetti. Che cosa ti ha lasciato ognuno di loro, artisticamente e umanamente?

“Guarda, ogni incontro con un regista è la scoperta di un nuovo mondo. Questo vuol dire scoprire nuove modalità di lettura, di interpretazione, e alla fine, di un angolo visuale esclusivo di riflessione sull’etica artistica. I registi che mi hai nominato sono tre mostri sacri della scena contemporanea e con ognuno di loro il viaggio di scoperta è stato determinante, entusiasmante. Massimo, che ora non c’è più, è il regista con cui ho lavorato più a lungo e apparteneva alla generazione di Ronconi. Aveva profonde doti intellettuali e critiche, dettate dai suoi studi e dalle sue posizioni marxiste. Ecco, con lui la pratica scenica era abitata dal lungo percorso iniziale di analisi del testo, cosa che oggi, dico nelle produzioni attuali, è quasi del tutto sparita, almeno in quella modalità. Parlo della compagnia seduta attorno ad un tavolo, le prove a tavolino appunto, guidate dal regista che lavora allo smontaggio e rimontaggio del senso di quel che si legge e si rilegge, all’appropriazione profonda del testo e delle sue connessioni e relazioni. Questo percorso, con Massimo poteva durare anche venti o venticinque giorni. Il tempo di produzione per la messa in scena era allora superiore ail cinquanta giorni e lui ne dedicava tantissimi a questo lavoro di scavo critico. A volte, lo spettacolo era già montato, in piedi, sulla scena, se c’era qualcosa che non gli tornava, preferiva tornare a tavolino a rianalizzare il testo! Massimo mi ha trasmesso rigore, ecco.

Mario e Giorgio appartengono invece ad una generazione più giovane che ha fatto storia innovando e sperimentando visioni più libere, aprendo l’immaginario scenico alla contaminazione dei linguaggi. Non a caso Mario è anche un importante regista di cinema e Giorgio affronta da sempre esperienze trasversali tra opera, circo, danza. Il loro è un approccio meno ortodosso, non meno studiato ma sicuramente più istintivo, impressionistico. Sono molto attenti ad utilizzare momenti della narrazione costruendo spostamenti e spiazzamenti di senso, per rinnovarlo e attualizzarlo, nella ricerca continua di riflessione tra forma e contenuto che parli al presente. Mario e Giorgio mi hanno spalancato le porte sulla visionarietà e sul deplacement.”

Tutti e tre hanno un grande amore per l’attore. Un’attenzione misurata, sia per la recitazione, per l’artista, che per l’individuo, per il soggetto umano che si trovano di fronte. E proprio questa cura della persona e della relazione, la cura dell’altro, per me è stata una grande lezione, perché testimonia la consapevolezza dell’importanza e della centralità dell’attore nel loro teatro. È il segno di una bella sensibilità.”

Mi incuriosisce molto il tuo legame con Luca Ariano, con cui hai portato in scena Riccardo III e Macbeth, curandone anche la traduzione e l’adattamento. Che cosa significa per te lavorare su Shakespeare oggi in Italia?

“Quella con Luca Ariano è una avventura degli ultimi tre anni che però ha le sue radici in una amicizia trentennale. E come tutte le piante dalle radici forti e dalla fioritura tardiva ha prodotto infiorescenze sorprendenti e fuori dal comune. Poi, quando dopo tanti anni dalla semina vedi la bellezza dei frutti giunti a maturazione, capisci il senso di quel lungo essere restati in quiescenza, in attesa. Riccardo terzo è stata sempre una mia ossessione e quando Luca mi ha chiesto di sviluppare assieme il progetto di spettacolo si è innescato immediatamente un processo di trasformazione e di condivisione creativa che ancora oggi viaggia a gonfie vele. Luca è un regista e un produttore decisamente fuori dal comune, così come diciamo eterodosse, fuori dagli schemi, sono le sue richieste artistiche. Dopo Riccardo mi ha infatti proposto di lavorare sul Macbeth ed è stato un viaggio entusiasmante. E come sai, entrambi gli spettacoli vivono e viaggiano ancora nonostante le dimensioni da teatro stabile di entrambi i progetti.

Lavorare su Shakespeare è un evento fortunato, ovunque questo accada. Sia come attore che come traduttore/adattatore. Nel secondo caso hai il privilegio di risalire alla sorgente della lingua, della sua musicalità, della forza delle metafore, di vedere le stratificazioni storiche che la drammaturgia di Shakespeare contiene e le sedimentazioni poetiche soprattutto degli autori latini che riemergono con una forza sempre rinnovata. È un lavoro solitario ma entusiasmante. Mentre ero alla tastiera a correggere, confrontare e ricorreggere, mi capitava di sollevare la testa e ritrovarmi addosso un sorriso di gioia. Mi dicevo che era una fortuna fuori dal comune avere a che fare, per lavoro, con un materiale così ricco e stimolante.

Come attore invece Shakespeare ti mette davvero alla prova non solo per il continuo slittamento tra intensità psicologica e densità di linguaggio metaforico ma perché ti obbliga, soprattutto nel caso di Riccardo III e Macbeth, a confrontarti con personaggi che hanno una storia interpretativa impressionante. Personaggi che hanno attraversato e percosso le corde vocali, i vasi sanguigni e gli organi vitali di intere generazioni di grandi attori e tu ti trovi ora di fronte ad un’impresa. Devi scalare la montagna. Con le tue forze e con le tue capacità certo, ma inserendoti, volente o nolente, consapevolmente o meno, dentro la via di arrampicata già toccata da colossi del teatro. Questo vuol dire grande responsabilità, senso della misura e della dismisura ma anche offerta di sé. Abbandonarsi al bardo, nel senso di poeta cantore, Shakespeare, ma anche nell’altro significato, orientale, di farsi ponte, mediatore tra stati dell’essere diversi. Carmelo Bene diceva: l’attore soffre, soffre con l’apostrofo.”