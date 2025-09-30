Luca Calvani ha sposato Alessandro Franchini. FOTO

Luca Calvani , ex concorrente dell’ ultima edizione del Grande Fratello , - mentre la nuova edizione del reality è iniziata ieri 29 settembre sotto la guida di Simona Ventura - ha sposato Alessandro Franchini imprenditore e designer toscano con una cerimonia tra le colline toscane nella zona del Chianti al tramonto, a cui hanno preso parte anche numerosi ex gieffini, tra cui Amanda Lecciso, Helena Prester, Stefania Orlando e Javier Martinez.

TUTTO SULLE NOZZE

La cerimonia si è svolta il 29 settembre scorso all’interno dell’antica fattoria Paterno, nella zona del Chianti durante l’orario del tramonto. Gli sposi, circondati da amici e parenti, si sono detti il fatidico “sì” tra scatti pubblicati sui social, balli e festeggiamenti, anche con i tre bassotti della coppia. La festa è proseguita fino a tarda notte, tutto raccontato tramite le storie di Instagram, dal siparietto in cui i neo sposi si sono cimentati nella preparazione della pizza, fino al taglio della torta e a un momento romantico sotto i fuochi d’artificio.

I festeggiamenti erano iniziati già dal giorno precedente, con una cena tra amici, intima e suggestiva. "Ci siamo ispirati alle rehearsal dinner che vengono organizzate negli Stati Uniti la sera prima della cerimonia, una serata leggera e divertente fra amici", ha spiegato Calvani a Vanity Fair. "A un certo punto volevamo che calasse il silenzio e che, a lume di candela, senza telefoni, potessimo condividere in privato dei pensieri di luce, in un'atmosfera sospesa e surreale. Volevamo creare un momento di comunione con le persone che hanno camminato al nostro fianco fino a qui".