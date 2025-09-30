Luca Calvani ha sposato Alessandro Franchini. FOTO

Da Stefania Orlando a Helena Prestes fino a Javier Martinez e Amanda Lecciso, tanti gli amici ed ex compagni del Grande Fratello che hanno preso parte alle nozze in Toscana
Luca Calvani, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, - mentre la nuova edizione del reality è iniziata ieri 29 settembre sotto la guida di Simona Ventura - ha sposato Alessandro Franchini imprenditore e designer toscano con una cerimonia tra le colline toscane nella zona del Chianti al tramonto, a cui hanno preso parte anche numerosi ex gieffini, tra cui Amanda Lecciso, Helena Prester, Stefania Orlando e Javier Martinez.
TUTTO SULLE NOZZE
La cerimonia si è svolta il 29 settembre scorso all’interno dell’antica fattoria Paterno, nella zona del Chianti durante l’orario del tramonto. Gli sposi, circondati da amici e parenti, si sono detti il fatidico “sì” tra scatti pubblicati sui social, balli e festeggiamenti, anche con i tre bassotti della coppia. La festa è proseguita fino a tarda notte, tutto raccontato tramite le storie di Instagram, dal siparietto in cui i neo sposi si sono cimentati nella preparazione della pizza, fino al taglio della torta e a un momento romantico sotto i fuochi d’artificio.
I festeggiamenti erano iniziati già dal giorno precedente, con una cena tra amici, intima e suggestiva. "Ci siamo ispirati alle rehearsal dinner che vengono organizzate negli Stati Uniti la sera prima della cerimonia, una serata leggera e divertente fra amici", ha spiegato Calvani a Vanity Fair. "A un certo punto volevamo che calasse il silenzio e che, a lume di candela, senza telefoni, potessimo condividere in privato dei pensieri di luce, in un'atmosfera sospesa e surreale. Volevamo creare un momento di comunione con le persone che hanno camminato al nostro fianco fino a qui".
CHI SONO GLI SPOSI
I due si erano conosciuti nel 2016, ma hanno scelto di ufficializzare la loro relazione solo qualche anno più tardi, nel 2022, quando hanno pubblicato sui social il loro primo scatto insieme. Calvani è un attore e personaggio televisivo toscano noto per aver recitato in alcuni film e serie TV italiane e internazionali come Sex and the City, Operazione U.N.C.L.E. e Distretto di Polizia oltre che per la partecipazione a diversi reality, tra cui L’Isola dei Famosi, di cui è stato vincitore nel 2006, e la recente partecipazione al Grande Fratello. Ha preso parte inoltre come "giurato" al programma Cortesie per gli ospiti su Real Time. Franchini, invece, è un imprenditore e designer sempre toscano, con esperienza internazionale nel branding e nel campo del design. Insieme gestiscono ora un agriturismo in provincia di Lucca, nella loro amata Toscana.
