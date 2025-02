Luca Calvani il monologo sulla normalità a Le Iene

L'attore ha emozionato il pubblico ripercorrendo le tappe della sua vita, dall'amore per la madre di sua figlia a quello per sé stesso e per il nuovo compagno: "Da allora vivo una vita normale"

“C’è una parola che a molti non piace e che per me è molto importante: normalità”. Nell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda il 18 febbraio, Luca Calvani ha emozionato il pubblico con un monologo nel quale ha ripercorso le tappe della sua vita. “Ho 50 anni, una figlia di 16, una vita pubblica e privata fatta di cose semplici”, ha esordito l'attore di Prato, noto per i ruoli in fiction come Carabinieri e Un posto al sole e come concorrente del reality Grande Fratello. “Nove anni fa, a un anno e mezzo dalla separazione da una donna che ho amato molto e che resta un punto di riferimento (la produttrice Francesca Arena, alla quale è stato legato dal 2007 al 2015 e madre della figlia, ndr), ho incontrato un uomo. Da allora vivo quella che per molti viene definita una vita normale. Lavoro, faccio la spesa, rimango bloccato nel traffico, ogni tanto un conguaglio, una cartella esattoriale, ogni tanto mia figlia quando la prendo da scuola mi abbraccia più forte e delle volte riesco a concedermi una cena o del buon vino con il mio lui. Normale, no?”.