Gigi D'Alessio in concerto a Napoli, la possibile scaletta

Il 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre: Gigi d'Alessio, in Piazza del Plebiscito a Napoli, ha regalato ai suoi fan ben sette date. Poi, si prenderà una pausa. E tornerà nel 2026, con i seguenti appuntamenti:

18 marzo – Roma, Palazzo dello Sport

20 marzo – Bari, PalaFlorio

23 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum

25 marzo – Torino, Inalpi Arena

11 aprile – Padova, Kioene Arena

17 aprile – Ancona, PalaPrometeo

18 aprile 2026 – Bologna, Unipol Arena

8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026 – Reggia di Caserta

Il messaggio per la Palestina

Nel corso della data zero napoletana, lo scorso 19 settembre, Gigi d'Alessio ha voluto lanciare un messaggio di pace. "Chi decide di fare la guerra non va mai in guerra, fa andare gli altri a fare la guerra, fa andare i militari, soldati, questi ragazzi, figli di mamme, oppure papà di figli a fare la guerra. Poi alla fine per fare cosa? Sempre per il vil denaro. Nella striscia di Gaza vogliono costruire alberghi, ristoranti, palazzi, piscine. Per fare cosa? Per fare soldi, ma con quale coraggio uno può comprarsi un qualcosa dove ci sono state migliaia e migliaia e migliaia di morti e di bambini uccisi? Con quale coraggio? Ma che avete al posto del cuore? Un sacchetto della spazzatura", ha detto.