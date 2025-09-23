Gigi D'Alessio in concerto a Napoli, la possibile scaletta

Gigi D'Alessio in concerto a Napoli in piazza del Plebiscito, la possibile scalettaSpettacolo
Martedì 23 settembre, il cantautore napoletano torna a casa. Lo scorso 19 settembre, dalla stessa piazza, aveva lanciato un importante messaggio per la pace
Il 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre: Gigi d'Alessio, in Piazza del Plebiscito a Napoli, ha regalato ai suoi fan ben sette date. Poi, si prenderà una pausa. E tornerà nel 2026, con i seguenti appuntamenti:
- 18 marzo – Roma, Palazzo dello Sport
- 20 marzo – Bari, PalaFlorio
- 23 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 25 marzo – Torino, Inalpi Arena
- 11 aprile – Padova, Kioene Arena
- 17 aprile – Ancona, PalaPrometeo
- 18 aprile 2026 – Bologna, Unipol Arena
- 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026 – Reggia di Caserta
Il messaggio per la Palestina
Nel corso della data zero napoletana, lo scorso 19 settembre, Gigi d'Alessio ha voluto lanciare un messaggio di pace. "Chi decide di fare la guerra non va mai in guerra, fa andare gli altri a fare la guerra, fa andare i militari, soldati, questi ragazzi, figli di mamme, oppure papà di figli a fare la guerra. Poi alla fine per fare cosa? Sempre per il vil denaro. Nella striscia di Gaza vogliono costruire alberghi, ristoranti, palazzi, piscine. Per fare cosa? Per fare soldi, ma con quale coraggio uno può comprarsi un qualcosa dove ci sono state migliaia e migliaia e migliaia di morti e di bambini uccisi? Con quale coraggio? Ma che avete al posto del cuore? Un sacchetto della spazzatura", ha detto.
La scaletta
La scaletta delle date di Gigi d'Alessio a Napoli è la seguente (ma non si escludono modifiche tra le varie date):
Non mollare mai
30 canzoni
Cattiveria e gelosia
Un cuore ce l’hai
Il cammino dell’età
Anna se sposa
Meza bucia
Mezz’ora fa
Cumpagna mia
Un nuovo bacio
Senza tuccà
Quanti amori
Un cuore malato
Si te sapesse dicere
Non dirgli mai
Assaje
Io vorrei
Dove sei
Quel che resta del mio amore
Tu che ne sai
Una notte al telefono
Primo appuntamento
Comme si femmena
Body merletto e collant
Non raccontarlo al tuo ragazzo
Che donna sei
Te voglio bene ancora
Spiegame cherè
O posto d’Annaré
Chiove
Rosa e lacrime
Sei importante
Portami con te
Insieme a lei
Non riattaccare
Annarè
Cient’anne
Fotomodelle un po’ povere
Sotto le lenzuola
Guagliuncè
Una magica storia d’amore
Miele
Como suena el corazon
Mon amour
Buongiorno
Napule