Gigi D'Alessio in concerto a Napoli, la possibile scaletta

Gigi D'Alessio in concerto a Napoli in piazza del Plebiscito, la possibile scaletta

Spettacolo
©Getty

Martedì 23 settembre, il cantautore napoletano torna a casa. Lo scorso 19 settembre, dalla stessa piazza, aveva lanciato un importante messaggio per la pace

Il 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre: Gigi d'Alessio, in Piazza del Plebiscito a Napoli, ha regalato ai suoi fan ben sette date. Poi, si prenderà una pausa. E tornerà nel 2026, con i seguenti appuntamenti:

  • 18 marzo – Roma, Palazzo dello Sport
  • 20 marzo – Bari, PalaFlorio
  • 23 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 25 marzo – Torino, Inalpi Arena
  • 11 aprile – Padova, Kioene Arena
  • 17 aprile – Ancona, PalaPrometeo
  • 18 aprile 2026 – Bologna, Unipol Arena
  • 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026 – Reggia di Caserta

Il messaggio per la Palestina

Nel corso della data zero napoletana, lo scorso 19 settembre, Gigi d'Alessio ha voluto lanciare un messaggio di pace. "Chi decide di fare la guerra non va mai in guerra, fa andare gli altri a fare la guerra, fa andare i militari, soldati, questi ragazzi, figli di mamme, oppure papà di figli a fare la guerra. Poi alla fine per fare cosa? Sempre per il vil denaro. Nella striscia di Gaza vogliono costruire alberghi, ristoranti, palazzi, piscine. Per fare cosa? Per fare soldi, ma con quale coraggio uno può comprarsi un qualcosa dove ci sono state migliaia e migliaia e migliaia di morti e di bambini uccisi? Con quale coraggio? Ma che avete al posto del cuore? Un sacchetto della spazzatura", ha detto.

La scaletta

La scaletta delle date di Gigi d'Alessio a Napoli è la seguente (ma non si escludono modifiche tra le varie date):

Non mollare mai

30 canzoni

Cattiveria e gelosia

Un cuore ce l’hai

Il cammino dell’età

Anna se sposa

Meza bucia

Mezz’ora fa

Cumpagna mia

Un nuovo bacio

Senza tuccà

Quanti amori

Un cuore malato

Si te sapesse dicere

Non dirgli mai

Assaje

Io vorrei

Dove sei

Quel che resta del mio amore

Tu che ne sai

Una notte al telefono

Primo appuntamento

Comme si femmena

Body merletto e collant

Non raccontarlo al tuo ragazzo

Che donna sei

Te voglio bene ancora

Spiegame cherè

O posto d’Annaré

Chiove

Rosa e lacrime

Sei importante

Portami con te

Insieme a lei

Non riattaccare

Annarè

Cient’anne

Fotomodelle un po’ povere

Sotto le lenzuola

Guagliuncè

Una magica storia d’amore

Miele

Como suena el corazon

Mon amour

Buongiorno

Napule

