Cardi B è incinta, aspetta un figlio dal compagno Stefon Diggs

La rapper e personaggio televisivo statunitense, 32 anni, annuncia la quarta gravidanza. Aspetta il primo figlio dall’atleta, 31 anni e suo attuale partner, del quale però emergono accuse di paternità da parte di una modella Aileen Lopera, nota come Lord Gisselle. Secondo documenti giudiziari ottenuti dal magazine americano People, la donna sostiene che il giocatore sia il padre della figlia nata nell’aprile scorso, registrata con il nome Charliee Harper Diggs-Lopera
Cardi B ha annunciato ufficialmente di essere incinta del suo quarto figlio. La rivelazione è arrivata durante un’intervista esclusiva a CBS Mornings, in cui la rapper statunitense, vincitrice di un Grammy Award, ha confermato di aspettare un bambino dal compagno Stefon Diggs, wide receiver dei New England Patriots.
Per la star americana quindi ci sono da una parte la gravidanza e dall'altra il tour.
L’artista Cardi B, 32 anni, ha spiegato che la nascita è prevista prima dell’inizio del suo primo tour negli stadi, la tournée "Little Miss Drama", in programma a febbraio.
"Mi sento felice, forte e potente", ha dichiarato la cantante. "Sto facendo tutto questo lavoro, ma lo sto facendo mentre creo un bambino. Io e il mio uomo ci sosteniamo molto a vicenda".
Il sostegno di Stefon Diggs
Cardi B ha raccontato di aver trovato in Diggs stabilità e fiducia, qualità che le hanno permesso di affrontare le pressioni legate all’uscita del nuovo album Am I The Drama?, previsto per oggi, venerdì 19 settembre 2025.
"Mi fa sentire al sicuro e molto sicura di me anche nei momenti in cui le critiche diventano difficili da sopportare”, ha detto la rapper e personaggio televisivo americano.
Approfondimento
Super Bowl, Cardi B ha rifiutato l'Halftime Show
La causa di paternità contro Diggs
La notizia della gravidanza di Cardi B arriva in un momento complesso per Diggs, 31 anni, coinvolto in una causa di paternità intentata dalla modella Aileen Lopera, nota come Lord Gisselle.
Secondo documenti giudiziari ottenuti dal magazine statunitense People, la donna sostiene che il giocatore sia il padre della figlia nata nell’aprile scorso, registrata con il nome Charliee Harper Diggs-Lopera.
La replica dell’atleta
Lopera aveva già presentato un’istanza nel dicembre 2024, chiedendo di stabilire legalmente la paternità e rivendicando la custodia legale e fisica, pur riconoscendo a Diggs il diritto di visita. L’atleta ha respinto le accuse e chiesto un test del DNA. Nei documenti depositati ha inoltre dichiarato che, qualora la paternità venisse confermata, sarebbe disposto a condividere la custodia e a farsi carico delle spese ragionevoli relative alla gravidanza e all’assistenza della bambina.
Approfondimento
Cardi B assolta dall’accusa di aggressione a una guardia di sicurezza
Una relazione sotto i riflettori
La storia tra Cardi B e Diggs continua a catturare l’attenzione dei media. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta nell’ottobre 2024, ma hanno ufficializzato la loro relazione solo nel maggio 2025, durante una partita NBA tra Boston Celtics e New York Knicks. Più recentemente, sono stati fotografati mano nella mano a Parigi.
Le famiglie dei due protagonisti
Cardi B è già madre di tre figli avuti con l’ex marito Offset: Kulture, 7 anni, Wave, 4, e Blossom, nata nel 2024. Diggs è invece padre di Nova, nata nel 2016. Con la nuova gravidanza, la rapper diventerà madre di quattro bambini.
Con il suo solito tono ironico, Cardi B ha concluso l’intervista esclusiva a CBS Mornings con un appello rivolto ai fan, lanciando il seguente messaggio ai fan: "Ora potete comprare il mio album così posso comprare pannolini e tutto il resto. Ve l’avevo detto. Supportatemi, perché ora sono madre di quattro bambini”.
Il nuovo album di Cardi B, Am I The Drama?, esce proprio oggi, venerdì 19 settembre 2025.
Approfondimento
Cardi B lancia “Imaginary Playerz” con omaggio a Jay-Z
©Getty
Mostra del Cinema 2025, madri, padri e figli sul red carpet. FOTO
Da Jacob Elordi accompagnato da mamma Melissa, fino alle figlie adolescenti di Pierfrancesco Favino, madri, padri e figli hanno accompagnato sul tappeto rosso i familiari vip