Cardi B è incinta, aspetta un figlio dal compagno Stefon Diggs

Cardi B ha annunciato ufficialmente di essere incinta del suo quarto figlio. La rivelazione è arrivata durante un’intervista esclusiva a CBS Mornings, in cui la rapper statunitense, vincitrice di un Grammy Award, ha confermato di aspettare un bambino dal compagno Stefon Diggs, wide receiver dei New England Patriots. Per la star americana quindi ci sono da una parte la gravidanza e dall'altra il tour. L’artista Cardi B, 32 anni, ha spiegato che la nascita è prevista prima dell’inizio del suo primo tour negli stadi, la tournée "Little Miss Drama", in programma a febbraio. "Mi sento felice, forte e potente", ha dichiarato la cantante. "Sto facendo tutto questo lavoro, ma lo sto facendo mentre creo un bambino. Io e il mio uomo ci sosteniamo molto a vicenda".

Il sostegno di Stefon Diggs Cardi B ha raccontato di aver trovato in Diggs stabilità e fiducia, qualità che le hanno permesso di affrontare le pressioni legate all’uscita del nuovo album Am I The Drama?, previsto per oggi, venerdì 19 settembre 2025. "Mi fa sentire al sicuro e molto sicura di me anche nei momenti in cui le critiche diventano difficili da sopportare”, ha detto la rapper e personaggio televisivo americano. Approfondimento Super Bowl, Cardi B ha rifiutato l'Halftime Show

La causa di paternità contro Diggs La notizia della gravidanza di Cardi B arriva in un momento complesso per Diggs, 31 anni, coinvolto in una causa di paternità intentata dalla modella Aileen Lopera, nota come Lord Gisselle. Secondo documenti giudiziari ottenuti dal magazine statunitense People, la donna sostiene che il giocatore sia il padre della figlia nata nell’aprile scorso, registrata con il nome Charliee Harper Diggs-Lopera. La replica dell’atleta Lopera aveva già presentato un’istanza nel dicembre 2024, chiedendo di stabilire legalmente la paternità e rivendicando la custodia legale e fisica, pur riconoscendo a Diggs il diritto di visita. L’atleta ha respinto le accuse e chiesto un test del DNA. Nei documenti depositati ha inoltre dichiarato che, qualora la paternità venisse confermata, sarebbe disposto a condividere la custodia e a farsi carico delle spese ragionevoli relative alla gravidanza e all’assistenza della bambina. Approfondimento Cardi B assolta dall’accusa di aggressione a una guardia di sicurezza