Breaking Bad, Raymond Cruz arrestato per aver gettato acqua su donna

Raymond Cruz, l’attore che ha interpretato il boss della droga Tuco Salamanca nella serie tv Breaking Bad, è stato arrestato lunedì 8 settembre a Los Angeles con l’accusa di aggressione minore. “C’è stata fondamentalmente una lite, quando Cruz avrebbe spruzzato acqua sulla vittima”, ha dichiarato a People l’agente della polizia David Cuellar. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 10:40 del mattino. L’agente dell’attore, Raphael Berko, ha raccontato alla rivista che Cruz sarebbe stato intento a lavare la macchina davanti alla sua casa, quando un minivan bianco con tre donne avrebbe parcheggiato a breve distanza dal suo paraurti. Secondo Berko, Cruz avrebbe chiesto loro di spostare il veicolo. Tuttavia, “hanno detto di no”, ha proseguito l'agente. “Lui gli ha detto: 'Dai, spostate la macchina. Non mi date spazio e si bagnerà'. Quindi ha detto: 'Okay'. Ha iniziato a pulire la macchina e poi hanno iniziato a filmarlo”. L'attore avrebbe chiesto alle donne di smettere di filmarlo mentre “stava ancora lavando la macchina con l’acqua. E parte dell’acqua del suo tubo ha colpito la parte anteriore della sua auto, riversandosi sulla loro”. Berko ha aggiunto: “E poi, che ci crediate o no, una di loro ha chiamato la polizia. E in qualche modo, qualcuno che non era mai stato arrestato in vita sua, qualcuno che aveva interpretato un detective della polizia per 15 anni in The Closer e in Major Crimes, qualcuno che viveva in quel quartiere, è stato ammanettato e portato in prigione”. Cruz è stato quindi condotto in centrale e successivamente rilasciato senza cauzione, con l’obbligo di comparire in tribunale il 1º ottobre.