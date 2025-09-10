Breaking Bad, Raymond Cruz arrestato per aver gettato acqua su donna

Il volto del boss della droga Tuco Salamanca è stato arrestato lunedì 8 settembre a Los Angeles con l’accusa di aggressione minore. È stato rilasciato, ma dovrà comparire in tribunale il 1º ottobre
Raymond Cruz, l’attore che ha interpretato il boss della droga Tuco Salamanca nella serie tv Breaking Bad, è stato arrestato lunedì 8 settembre a Los Angeles con l’accusa di aggressione minore. “C’è stata fondamentalmente una lite, quando Cruz avrebbe spruzzato acqua sulla vittima”, ha dichiarato a People l’agente della polizia David Cuellar. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 10:40 del mattino. L’agente dell’attore, Raphael Berko, ha raccontato alla rivista che Cruz sarebbe stato intento a lavare la macchina davanti alla sua casa, quando un minivan bianco con tre donne avrebbe parcheggiato a breve distanza dal suo paraurti. Secondo Berko, Cruz avrebbe chiesto loro di spostare il veicolo. Tuttavia, “hanno detto di no”, ha proseguito l'agente. “Lui gli ha detto: 'Dai, spostate la macchina. Non mi date spazio e si bagnerà'. Quindi ha detto: 'Okay'. Ha iniziato a pulire la macchina e poi hanno iniziato a filmarlo”. L'attore avrebbe chiesto alle donne di smettere di filmarlo mentre “stava ancora lavando la macchina con l’acqua. E parte dell’acqua del suo tubo ha colpito la parte anteriore della sua auto, riversandosi sulla loro”. Berko ha aggiunto: “E poi, che ci crediate o no, una di loro ha chiamato la polizia. E in qualche modo, qualcuno che non era mai stato arrestato in vita sua, qualcuno che aveva interpretato un detective della polizia per 15 anni in The Closer e in Major Crimes, qualcuno che viveva in quel quartiere, è stato ammanettato e portato in prigione”. Cruz è stato quindi condotto in centrale e successivamente rilasciato senza cauzione, con l’obbligo di comparire in tribunale il 1º ottobre.
I VILLAIN E LA CRONACA
Non è la prima volta che star celebri per ruoli da villain vengono associati a episodi di cronaca. L'attore Aaron Paul, che ha interpretato Jesse Pinkman nella serie tv Breaking Bad, ha raccontato che più volte i fan lo hanno scambiato per tossicodipendente, il tutto proprio per via dell'interpretazione realistica del personaggio. Anche Micheal Chiklis, volto di Vic Mackey nella serie tv The Shield, sarebbe spesso stato scambiato per una persona davvero corrotta come il suo personaggio. Infine, Anthony Hopkins, protagonista di Hannibal, avrebbe ricevuto lettere che l'avrebbero associato al protagonista cannibale Hannibal Lecter.
IL SUCCESSO DI BREAKING BAD
Breaking Bad è una serie televisiva americana drammatica, thriller e d’azione creata da Vince Gilligan e andata in onda dal 2008 al 2013. Racconta la storia di Walter White, un insegnante di chimica che scopre di avere un cancro ai polmoni in stadio avanzato. Di fronte alla prospettiva della morte, e preoccupato per il futuro economico della sua famiglia, decide di entrare nel mondo della droga producendo metanfetamine di altissima qualità. A lui si unisce Jesse Pinkman, un ex studente coinvolto nel traffico di droga. Inizialmente motivato dal bisogno di denaro, Walter si trasforma gradualmente in un criminale spietato, assumendo l’alias “Heisenberg”. La serie esplora la discesa morale di Walter, le conseguenze delle sue scelte e l’impatto distruttivo sulle persone che ama, inclusi la moglie Skyler, il figlio Walter Jr. e la cognata Marie. Lo show è considerato uno dei migliori di sempre per la profondità dei personaggi e per la narrazione avvincente e ha vinto ben 16 Emmy Awards.
