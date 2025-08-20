Valentino, Riccardo Bellini è il nuovo CEO della maison romana

La maison Valentino ha annunciato la nomina di Riccardo Bellini a Ceo della casa di moda romana, che sarà effettiva a partire dal 1º settembre . “Con la nomina di Riccardo stiamo accelerando la traiettoria di Valentino”, ha dichiarato Rachid Mohamed Rachid, Presidente di Valentino. “Conosco la sua grande esperienza nel lusso, il suo acume strategico e la sua comprovata leadership, che, insieme con la potente visione creativa di Alessandro Michele, guideranno la Maison nel futuro e amplificheranno l’identità unica”. Il top manager entra nella maison dopo l’addio dell’ex amministratore delegato, Jacopo Venturini, che aveva lasciato il suo incarico il 13 agosto scorso con effetto immediato dopo un periodo di congedo per “motivi familiari”. Bellini lascerà l’attuale incarico di amministratore delegato di Mayhoola for Investments, la società madre di Valentino e Balmain, e si ritiene che la carica rimarrà congelata. “Sono onorato di entrare a far parte di Valentino, una maison iconica che unisce una straordinaria tradizione e artigianalità con una voce creativa unica”, ha commentato il nuovo Ceo di Valentino. “Non vedo l’ora di lavorare con Alessandro Michele e gli eccezionali team Valentino per celebrare i valori senza tempo della maison e scrivere il suo prossimo capitolo”.

UN PRESTIGIOSO CURRICULUM

Laureato all’Università Bocconi e alla IESE Business School, Riccardo Bellini vanta tre decenni di esperienza manageriale nel settore della moda e del lusso con una prospettiva autenticamente internazionale. Ha collezionato sia esperienze di alto profilo come Ceo di Maison Margiela dal 2017 al 2019, quando ha collaborato con John Galliano, e di Chloé dal 2019 al 2023, quando ha affrontato il periodo del Covid e ha scelto Gabriela Hearst come direttore creativo (molto attenta alla sostenibilità), sia posizioni di vertice nel business e nel marketing presso Diesel e Procter & Gamble. Più recentemente è stato amministratore delegato di Mayhoola, il gruppo di investimento della famiglia reale del Qatar proprietaria di Valentino. Come riporta Vogue Business, Bellini affiancherà il direttore creativo Alessandro Michele, che ha debuttato per Valentino nella sfilata per la Primavera/Estate 2025, e avrà il compito di riportare in crescita l’azienda. Il mercato della moda di lusso, infatti, vive un momento piuttosto difficile.