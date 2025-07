ClioMakeUp racconta la separazione da Claudio Midolo

Circa un anno fa ClioMakeUp e Claudio Midolo avevano rilasciato una comunicazione congiunta dichiarando: “Profondamente grati per l’unione che è stata, come molti, ci siamo amati, ma, come molti, anche noi, dopo aver vissuto alti e bassi, conflittualità e momenti bui – che abbiamo cercato, con impegno reciproco, di contrastare – siamo giunti a una decisione consapevole, intimamente ponderata e sofferta: i nostri percorsi personali si dividono, dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme – nonostante la giovane età – prima negli Stati Uniti, poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie, il cui benessere per noi, oggi, costituisce la nostra massima e assoluta priorità. Dopo l’onore di esserci raccontati come coppia prima, e come famiglia, poi, oggi a noi spetta l’onere di esporci in un momento di grande vulnerabilità, anche per spegnere il chiacchiericcio malevolo di alcuni, ma soprattutto per rassicurare il genuino dispiacere di altri. Siamo innanzitutto due persone, due anime che stanno affrontando una crisi, ognuno come può, ognuno a modo suo".